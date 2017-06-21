Завершилось тестирование на знание препарата «Авиамарин»!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата «Авиамарин» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

Давыдов Денис Михайлович, ООО "Лекарь", г. Старый Оскол Смоляков Александр Викторович, ООО "Роса", г. Красноярск Кодолова Татьяна Юрьевна, ОАО Аптека 392, г. Асбест Макеева Наталья Ивановна, КГБУЗ "ККБ", г. Барнаул Ситдикова Роза Мансуровна, ПАО «Аптечная сеть 36,6», г. Менделеевск Рымарева Наталия Леонидовна, ООО "Грааль", г. Старый Оскол Дубровка Ольга Николаевна, ООО "Гелиос", г. Великий Новгород Хазиева Эльмира Фанисовна, ГУП УР "Аптеки Удмуртии", г. Ижевск Злобина Ирина Владимировна, Фармкопейка, г. Новосибирск Фадеева Ирина Анатольевна, ЗАО "Тверская оптика", г. Тверь

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!