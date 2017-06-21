Завершилось тестирование на знание препарата «Авиамарин»!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата «Авиамарин» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!
Список победителей:
- Давыдов Денис Михайлович, ООО "Лекарь", г. Старый Оскол
- Смоляков Александр Викторович, ООО "Роса", г. Красноярск
- Кодолова Татьяна Юрьевна, ОАО Аптека 392, г. Асбест
- Макеева Наталья Ивановна, КГБУЗ "ККБ", г. Барнаул
- Ситдикова Роза Мансуровна, ПАО «Аптечная сеть 36,6», г. Менделеевск
- Рымарева Наталия Леонидовна, ООО "Грааль", г. Старый Оскол
- Дубровка Ольга Николаевна, ООО "Гелиос", г. Великий Новгород
- Хазиева Эльмира Фанисовна, ГУП УР "Аптеки Удмуртии", г. Ижевск
- Злобина Ирина Владимировна, Фармкопейка, г. Новосибирск
- Фадеева Ирина Анатольевна, ЗАО "Тверская оптика", г. Тверь
Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!