Зарплаты продакт-менеджеров на фармрынке откатились к уровню 2013 года

Средняя заработная плата менеджеров по продукту на фармрынке в последние два года продолжала снижаться и составила в 2017 году 113,5 тыс. рублей. Почти столько же (в среднем 110,5 тыс. рублей) получали фарммаркетологи в 2013 г. Об этом сообщает «Фармперсонал» со ссылкой на исследование, проведенного на фармрынке Московского региона кадровым агентством «КАУС-Медицина».

До 2015 г. динамика зарплат продакт-менеджеров была положительной - уровень дохода специалиста два года назад составлял 135 тыс. рублей. Однако затем зарплаты стали снижаться: в 2016 г. - до 130 тыс., в 2017 г. они сократились еще больше - в среднем до 113,5 тыс. рублей (снижение за год - 13%).

Уровень вознаграждения менеджера по продукту колеблется на рынке в довольно большом диапазоне: от 60 тыс. до 210 тыс. рублей и зависит как от уровня компании, объемов ее продаж, так и от опыта специалиста и наличия требуемых компетенций.

Как отмечают авторы исследования, на фоне общего падения уровня зарплат требования к фарммаркетологам существенно повысились.

«Работодатели все чаще хотят видеть кандидатов с профильным образованием и узкой специализацией, аналогичным опытом работы, причем не просто на похожей позиции, а в своем узком сегменте. А также с наличием наработанных деловых контактов с лидерами мнений, представителями научной медицинской элиты, профильными СМИ», – комментирует консультант «КАУС-Медицина» Вера Блажко.

На позиции продакт-менеджера для работы на ОТС направлении работодатели обычно приглашают специалистов с высшим фармацевтическим и/или маркетинговым образованием. Но для работы с рецептурными препаратами наличие высшего медицинского либо фармацевтического образования является обязательным требованием. Причем для работы с инновационными препаратами, как правило, требуются специалисты исключительно с медицинским образованием.

Помимо базового медицинского образования обязательным требованием для этих специалистов является второе высшее или дополнительное образование в области маркетинга. Для западных фармацевтических компаний не менее важным критерием отбора является хорошее знание английского языка.