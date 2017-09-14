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Зарплаты медпредставителей выросли за два года в среднем на 12 тыс. рублей

14.09.2017

Средняя зарплата медицинского представителя в России составила в 2017 году 80 тыс. рублей, увеличившись с 2015 года в среднем на 12 тыс., сообщили эксперты кадрового агентства «Юнити».

Как показал анализ зарплатных предложений работодателей, в целом по стране оклады полевых сотрудников фармацевтических компаний подтянулись к московскому уровню, отставая всего на 3–8%.

По мнению экспертов, средний по рынку уровень заработной платы не будет ощутимо меняться ни в третьем квартале 2017-го, ни в начале следующего года. Однако дефицит качественных кандидатов в регионах приводит к тому, что вопреки росту привлекательности предложений закрывать позиции стало труднее.

«Компании понимают, что залог успешной работы - в эффективных кандидатах, но ощутимо повышать зарплатное предложение не готовы. Нередко предлагаемый оклад всего на 5–10% выше, чем на предыдущем месте, – поясняет руководитель практики Pharma & Medical Devices «Юнити» Виктория Простова. – Поэтому при переговорах по вакансии медицинского представителя многие работодатели стали акцентировать внимание на привлекательном соцпакете, размере бонусов».

Автор: Наталья Маскина, Фармперсонал
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Метки
медпредставители
зарплата
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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