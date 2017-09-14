Зарплаты медпредставителей выросли за два года в среднем на 12 тыс. рублей

Средняя зарплата медицинского представителя в России составила в 2017 году 80 тыс. рублей, увеличившись с 2015 года в среднем на 12 тыс., сообщили эксперты кадрового агентства «Юнити».

Как показал анализ зарплатных предложений работодателей, в целом по стране оклады полевых сотрудников фармацевтических компаний подтянулись к московскому уровню, отставая всего на 3–8%.

По мнению экспертов, средний по рынку уровень заработной платы не будет ощутимо меняться ни в третьем квартале 2017-го, ни в начале следующего года. Однако дефицит качественных кандидатов в регионах приводит к тому, что вопреки росту привлекательности предложений закрывать позиции стало труднее.

«Компании понимают, что залог успешной работы - в эффективных кандидатах, но ощутимо повышать зарплатное предложение не готовы. Нередко предлагаемый оклад всего на 5–10% выше, чем на предыдущем месте, – поясняет руководитель практики Pharma & Medical Devices «Юнити» Виктория Простова. – Поэтому при переговорах по вакансии медицинского представителя многие работодатели стали акцентировать внимание на привлекательном соцпакете, размере бонусов».