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Лента · В России
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Зарплаты медпредставителей в зарубежных компаниях выше, чем в российских

15.01.2018

В Московском регионе медицинский представитель российской компании с опытом работы 1 - 4 года получает в среднем 63 тыс. рублей, тогда как в международной такой специалист может рассчитывать на оклад в 70 тыс. рублей. Таковы данные исследования фармрынка труда, представленные рекрутинговой компанией Hays.

В специализированном сегменте фармы заработки медпредставителей еще выше и составляют в столице и области в среднем 95 тыс. рублей.

В других регионах России зарплаты медпредставителей ниже. Так, в Санкт-Петербурге средний оклад полевого сотрудника российской компании равен 60 тыс. рублей, международной – 65 тыс. рублей.

В городах Центрального федерального округа (помимо Москвы) в отечественных фирмах медпредставители получают в среднем 50 тыс. рублей, в международных – 55 тыс. рублей.

По данным исследования Hays, повышать зарплаты сотрудникам в 2018 году планируют 78% опрошенных фармкомпаний.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
зарплата
фармпредставитель
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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