Зарплаты медпредставителей в зарубежных компаниях выше, чем в российских

В Московском регионе медицинский представитель российской компании с опытом работы 1 - 4 года получает в среднем 63 тыс. рублей, тогда как в международной такой специалист может рассчитывать на оклад в 70 тыс. рублей. Таковы данные исследования фармрынка труда, представленные рекрутинговой компанией Hays.

В специализированном сегменте фармы заработки медпредставителей еще выше и составляют в столице и области в среднем 95 тыс. рублей.

В других регионах России зарплаты медпредставителей ниже. Так, в Санкт-Петербурге средний оклад полевого сотрудника российской компании равен 60 тыс. рублей, международной – 65 тыс. рублей.

В городах Центрального федерального округа (помимо Москвы) в отечественных фирмах медпредставители получают в среднем 50 тыс. рублей, в международных – 55 тыс. рублей.

По данным исследования Hays, повышать зарплаты сотрудникам в 2018 году планируют 78% опрошенных фармкомпаний.