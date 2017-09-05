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Лента · В России
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Запускаемая ИТ-платформа должна оптимизировать затраты на здравоохранение

05.09.2017

Организаторы проекта развития медицины и здравоохранения «Форсайт сегодня» представили сегодня на пресс-конференции «Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации» федеральную программу на базе собственной ИТ-платформы. Внедрение автоматизации позволит оптимально планировать расходы на лекарственные средства в системе ОМС и амбулаторного льготного лекарственного обеспечения в регионах. Сегодня пилотные проекты начали реализовываться в Брянской, Новосибирской областях, Удмуртии и Татарстане.

Новая ИТ-платформа должна решить вопросы ведения регистров, клинических протоколов и стандартов. Как отметил директор НП «Центр социальной экономики» Руслан Древаль, будут автоматизироваться данные по ценам при закупках, расчет объемов поступающих лекарственных средств. Новое программное решение должно учесть объемы финансирования, а также выявить возможности повышения эффективности затрат путем оптимизации цен, анализа доступности и возможностей замены на воспроизведенные аналоги по номенклатуре закупаемых ЛС.

«Разрабатываемая интерактивная математическая модель позволит организаторам здравоохранения и врачам ЛПУ запланировать достаточный объем использования дорогих и более дешевых методов лечения в соответствии с уровнем заболеваемости, – сообщил один из спикеров, заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ Фарит Кадыров.

С начала 2017 года Минздрав РФ инициировал работу по внедрению инновационных моделей лекарственного обеспечения граждан в формате пилотных проектов. В настоящее время работа ведется в трех субъектах РФ (Москва, Московская и Калужская области), в том числе по механизму риск-шеринга при терапии пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. На сегодня 17 субъектов РФ готовы или внедрили организационно-правовые модели оптимальной маршрутизации пациентов с рассеянным склерозом. Это позволит эффективно применять лекарственные препараты для парентерального введения, предоставляемые по федеральным программам амбулаторного лекарственного обеспечения.

Как отметил руководитель проекта Ольга Безменова, анализ данных из регионов и выработка единого алгоритма с унификацией платформы начнется в конце ноября 2017 года после сбора данных из пилотных регионов. Привлечение ресурсов пройдет в декабре 2017 года, а работа по реализации проекта в полной мере состоится в феврале-октябре 2018 года. Также г-жа Безменова отметила, что ИТ-платформа формируется на основе трансфера зарубежных ИТ-решений, но в конечном итоге это будет российский продукт.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
информационная система
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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