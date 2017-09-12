 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
184

ЗАО «Активный Компонент» приобретает новое оборудование для R&D лабораторий на условиях лизинга

12.09.2017

Компания «Активный Компонент», основной бизнес которой сосредоточен в Санкт-Петербурге, является крупнейшим российским производителем дженериковых фармацевтических субстанций: сегодня в портфеле компании - свыше 50 наименований активных веществ. В прошлом году, по данным пресс-службы «Активного Компонента», оборот данного предприятия составил около 1 млрд рублей, а к 2020 году, с запуском второго завода в Пушкине, планируется увеличить этот показатель до 4,5 млрд рублей в год. Совокупные производственные мощности предприятия будут доведены до 140 тонн фармсубстанций в год.

Новое оборудование для оснащения R&D лабораторий ЗАО «Активный Компонент» приобретает у ООО «ЮниКредит Лизинг». Оно предназначено для научно-исследовательских лабораторий и опытно-промышленного участка производственной площадки в пос. Металлострой, что находится под Петербургом. Срок лизинга составляет 5 лет. Поставка оборудования планируется в 3 этапа: первая партия поступит уже в 4-м квартале 2017 года. Всего будет поставлено более 100 единиц оборудования, в том числе, высокоэффективные жидкостные хроматографы (ВЭЖХ), высокоэффективные газовые хроматографы (ГЭЖХ), ИК-Фурье спектрометры, автотитраторы, роторно-пленочные испарители, оборудование для работы при пониженном давлении, лабораторные реакторы и другое.

- Расширение площади R&D департамента до 1200 м2 и техническое переоснащение лабораторий передовым оборудованием позволит нам значительно расширить номенклатурный ряд выпускаемых позиций — до 10 новых ежегодно, а также достигнуть плановых показателей по экспорту — довести объем поставок зарубежным производителям до 10% от общего объема продаж», — отметил президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов.

Автор: Ольга Островская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
19.07.2017 За первое полугодие «Активный Компонент» поставил более 15 тонн фармсубстанций
19.06.2017 Компания «Активный компонент» завершила модернизацию производственной площадки
05.06.2017 «Активный компонент» построит новый завод к 2020 году
26.04.2017 Компания «Активный компонент» зарегистрировала сделку по приобретению земельного участка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
07.03.2017 «Активный компонент» намерен построить новый завод за 2 млрд руб.
Метки
ЗАО «Активный компонент»
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
12.09 — 14.09 Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения