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Законопроекты, направленные на защиту медиков и пациентов, приняты в первом чтении

16.06.2017

Госудума рассмотрела и приняла в первом чтении два законопроекта, направленные на защиту медиков и пациентов и предусматривающие наказание за нападение на медицинских работников и блокирование машин скорой помощи, № 139439-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников» и № 139437-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь».

Инициатива была поддержана всеми фракциями Госдумы.

За принятие законопроектов в первом чтении соответственно проголосовали 417 и 422 депутатов, сообщили в пресс-службе Госдумы.

По словам Ирины Яровой, одного из авторов законопроекта, в 2016 году было зафиксировано 1226 случаев незаконных действий в отношении врачей.

«Такая печальная статистика говорит о том, что в среднем одно-два противоправных деяния в отношении врачей совершается в каждом регионе», – отметила И. Яровая.

«Мы, безусловно, связываем более высокий уровень ответственности за незаконное поведение в отношении человека в белом халате с теми последствиями, которые наступают для пациента и вводим два вида ответственности – административную и уголовную», - подчеркнула депутат. Административная ответственность устанавливается за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача в виде штрафа до 5 тысяч рублей и ареста до 15 суток. В соответствии с предложенными поправками за отказ пропустить «скорую», если в результате медицинская помощь была оказана несвоевременно или не была оказана вовсе, нарушитель заплатит штраф в 30 тысяч рублей и будет лишен водительских прав на срок от полутора до двух лет.

«Уголовная ответственность впервые вводится за воспрепятствование деятельности врача. Она, безусловно, связана с тем, что врач не смог оказать квалифицированную помощь, и наступили последствия для состояния здоровья пациента», – пояснила И. Яровая.

Предусматривается штраф в размере до 40 тысяч рублей за воспрепятствование деятельности медработника, если в результате здоровью больного был причинен вред средней тяжести.

В качестве альтернативы – обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или арест сроком до четырех месяцев.

За воспрепятствование работе медиков, повлекшее смерть больного или тяжкий вред здоровью, депутаты предлагают направлять на принудительные работы или лишать свободы сроком до четырех лет. В обоих случаях виновный может быть также лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, предлагается повысить уголовную ответственность за угрозу убийством и за причинение вреда здоровью в отношении лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

«Мы повышаем данную ответственность, прежде всего, для того, чтобы каждый понимал, что любые насильственные действия в отношении врача, в том числе и причинение легкого вреда здоровью и сам факт угрозы убийством, будут нести серьезную повышенную уголовную ответственность – за угрозу убийством до 5 лет лишения свободы, за причинение легкого вреда здоровью до 2-х лет лишения свободы», - рассказала И. Яровая.

Между тем, как сообщал «ФВ», эксперты Национальной медицинской палаты (НМП) подвергли критике законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь». В НМП считают, что законопроект не отвечает целям защиты медицинских работников.

Президент НМП Леонид Рошаль отмечает, что предложенный депутатами вариант полностью не защищает врача. Кроме того, из-за правовых недостатков его будет сложно применить на практике.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
защита
медицинские работники
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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