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Законопроект о телемедицине пройдет обсуждение с экспертным сообществом и с думскими фракциями

26.06.2017
Фото: depositphotos.com

Информационно-телекоммуникационные технологии уже давно используются медицинским сообществом, однако их правовой статус до настоящего времени не определен. Законопроект о телемедицине, который Госдума приняла в первом чтении, в первую очередь направлен на придание юридической силы всем манипуляциям и действиям, совершаемым с применением данных технологий.

На первом заседании рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта федерального закона о применении информационно-телекоммуникационных технологий и введении электронных форм документов в сфере здравоохранения участники озвучили свои замечания и предложения по тексту законопроекта.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов напомнил, что концепция законопроекта была поддержана депутатами всех фракций и принята в первом чтении, однако необходимо серьезнейшим образом проработать ряд замечаний, озвученных на пленарном заседании Госдумы и Парламентских слушаниях.

Законопроектом предусмотрено создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а также порядок ее взаимодействия с иными информационными системами. Кроме того, законопроект предусматривает возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Предполагается, что порядок организации и проведения данных мероприятий, а также правила идентификации участников дистанционного взаимодействия будут утверждаться Минздравом России. Также, законопроектом предусмотрена возможность создания федеральных регистров лиц, страдающих отдельными заболеваниями.

В ходе обсуждения эксперты обозначили основные замечания к законопроекту. По их мнению, необходимо проработать вопросы организации работы и финансирования ЕГИСЗ, ее взаимодействия с уже существующими внешними системами, включая частные медицинские электронные платформы, создания правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения. Особое внимание было уделено защите персональных данных, идентификации участников информационного обмена, соблюдения врачебной тайны и возможности получения медицинскими работниками электронной подписи. Также присутствующие затронули темы формирования тарифов оплаты медицинских услуг и ведение протоколов при использовании телемедицинских технологий.

«Учитывая важность законопроекта, комитет планирует провести его открытое обсуждение как с экспертным сообществом, так и со всеми фракциями в Госдуме», – сообщили в пресс-службе комитета.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
телемедицинские технологии
Персоны
Морозов Дмитрий Анатольевич
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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