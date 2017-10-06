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Лента · В России
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Задержка с назначением антибиотиков при пневмонии повышает риск летального исхода

06.10.2017

5 октября в Ростове-на-Дону открылся V Съезд терапевтов Южного федерального округа. В рамках пленарного заседания, которое посетили свыше 500 врачей, значительное внимание было уделено современным проблемам диагностики и лечения пневмонии.

«В клинической практике соответствие стартового режима антибактериальной терапии (АБТ) национальным рекомендациям отмечается лишь в 15% случаев, - подчеркнул заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики ПФ Российского Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Григорий Арутюнов. - Только 44% пациентов получали комбинированную АБТ, из них 72% комбинаций являлись нерациональными. Бактериологическое исследование крови выполнялось у 8% пациентов, мокрота исследовалась в 35% случаев, причем в большинстве случаев клинический материал собирался уже после начала приема антибиотиков».

Профессор Арутюнов призвал терапевтов проявить особую настороженность и расторопность, назначая лечение пожилым пациентам, поскольку отсрочка начала антибактериальной терапии обусловливает худший прогноз. Летальность среди контингента старше 65 лет в этом случае достигает 10-25%.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
антибиотики
пневмония
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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