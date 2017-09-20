За три месяца работы в новую программу лояльности «Риглы» вступили 260 тыс. клиентов

С июня по август 2017 года в новую программу лояльности «пРИГЛАшаем» в аптечной сети «Ригла» (ГК «Протек») вступили 260 тыс. клиентов. Проект, стартовавший 7 июня в аптеках Московского региона и г. Рязани в пилотном режиме, на сегодняшний день действует во всех 47 регионах присутствия «Риглы».

На продажи в рамках программы в среднем приходится 30% выручки сети, в ключевых регионах, в частности Московском, около 40%. Средний чек в «пРИГЛАшаем» на 65% превышает средний чек продаж, не охваченных проектом.

«Основная задача программы – повышение лояльности клиентов. Результаты работы первых месяцев демонстрируют ее высокую популярность среди покупателей. Еженедельно к программе лояльности подключаются около 35 тыс. клиентов. Наибольшая активность наблюдается в Москве и области, что можно объяснить широкой представленностью «Риглы» в регионе, высокой платежеспособностью его жителей и растущей известностью самой программы «пРИГЛАшаем» – именно здесь она стартовала в начале лета. При этом мы намерены повышать лояльность клиентов не только за счет бонусов и индивидуальных предложений, но и за счет комфортности участия в ней. И мы продолжаем работать в этом направлении», – прокомментировал генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

В IV квартале 2017 года планируется запуск мобильного приложения «пРИГЛАшаем», благодаря которому участник программы сможет проверить бонусный баланс своей карты и ознакомиться со специальными предложениями, а также виртуальной карты, которая при необходимости заменит пластиковую карту клиента. Для участников программы, не пользующихся мобильным приложением, будет реализована возможность авторизоваться по номеру мобильного телефона в процессе расчета за покупку на кассе.

До конца года запланирован запуск персонализированных акций для участников программы, в том числе от производителей – ключевых партнеров аптечной сети.

Программа лояльности «пРИГЛАшаем» основана на прогрессивной шкале накопления бонусов за покупки, состоящей из трех уровней. Чем выше статус клиента в программе, тем выше процент возврата бонусов на карту, шире круг привилегий, в том числе персональных предложений в виде подарков от компаний-производителей и участия в персональных акциях на особых условиях. К примеру, аптека предоставит возможность со скидкой приобрести вторую упаковку продукта.

Первый уровень участия в программе предполагает наличие базовой пластиковой карты – ее клиент получает при покупке от 700 руб. При приобретении товаров нелекарственного ассортимента предъявителю карты начисляются бонусы в объеме 5% от чека.

Участник программы, сумма покупок которого в аптеках «Ригла» достигла 10 тыс. руб., получает так называемую серебряную карту, дающую право на 7-процентные бонусы. При покупке на сумму 35 тыс. руб. участник программы становится владельцем «золотой карты». Его бонусы на товары нелекарственного ассортимента составят 10%.

При покупке лекарств владельцы всех трех типов карт получают бонусы в размере 3% от суммы чека.