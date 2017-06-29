 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
Диво дивное
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
224

За последний год ФАС вскрыла более 70 картелей на госторгах

29.06.2017
Фото: Игорь Чунусов

Опыт работы ФАС в последние годы показывает, что фармрынок и в целом система здравоохранения являются наиболее картелизированными сферами.

Об этом рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев в интервью «ФВ» в рамках рубрики «У редакционного камина».

«Одна из причин роста картелей заключается в том, что мы проделали большую работу, связанную с внедрением понятия взаимозаменяемость, с развитием конкуренции на госторгах. Если ранее компаниям не нужен был такой инструмент сохранения и поддержания высоких доходов, как картель, поскольку они «затачивали» торги под себя через недобросовестные органы управления здравоохранением, то сейчас эти возможности сокращаются. Компании пытаются искать новые способы поддержания или увеличения своих доходов. Один из них – договоренность между участниками выходить на торги, при этом не конкурировать, но делить между собой доходы, которые они получают в результате отсутствия конкуренции», - пояснил Тимофей Нижегородцев.

За последний год ФАС вскрыла более 70 картелей на более чем 3 тыс. торгах. При этом российская судебная система имеет несколько архаичное представление о современных картелях – количество раскрытых и выявленных картелей в России не соответствует количеству судебных разбирательств, доведенных до логического конца. Однако антимонопольная служба в доброжелательном диалоге с судами пытается найти баланс между имеющимися доказательствами и защитой прав людей от необоснованного давления.

В том же тоне ФАС дискутирует с Минздравом по вопросу внедрения модели лекарственного страхования.

Об этом, а также о том, почему мнение службы о самых горячо обсуждаемых инициативах часто не совпадает с точкой зрения бизнеса и профильных министерств, читайте в ближайшем номере «ФВ» в материале «Побочный эффект конкуренции».

На фото: Тимофей Нижегодцев (справа) и глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Хотите узнать больше?

Расширенная аналитическая версия этого материала, а также интервью, мнения экспертов и глубокий анализ фармацевтического рынка доступны читателям газеты «Фармацевтический вестник» в еженедельных выпусках газеты на сайте и в печатном виде.

Выбирайте лучший вариант подписки:

  • Годовая подписка (42 выпуска) — 12 012 руб.
  • 6 месяцев (21 выпуск) — 6 699 руб.
  • Пробная подписка на 1 месяц всего за 1 116 руб.

Оформите подписку прямо сейчас на сайте ИД «Бионика Медиа» и получите доступ к материалам газеты мгновенно! Обратите внимание, для получения онлайн-доступа к газете потребуется регистрация на www.pharmvestnik.ru с тем же email-адресом, что и на сайте ИД «Бионика Медиа».

Вы подписчик печатной версии газеты? Зарегистрируйтесь на pharmvestnik.ru и отправьте заявку на предоставление доступа к онлайн-версии из личного кабинета и читайте нас в любом месте в любое время.

Отдел подписки: (495) 332-02-63, эл. почта subscription@bionika-media.ru

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
26.06.2017 Кемеровское УФАС оштрафовало АО «Фармакон» более чем на 658 тыс. рублей
09.06.2017 Эксперты предлагают пути совершенствования системы борьбы с картелями
02.06.2017 ФАС теперь сможет на расстоянии доказать любой картель на электронных торгах
17.05.2017 Тимофей Нижегородцев: в России штрафные санкции неэффективны
04.05.2017 В Ставропольском крае разоблачили участников картельного сговора
Метки
картельный сговор
Персоны
Нижегородцев Тимофей Витальевич
Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
28.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
Диво дивное
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
28.06 — 30.06 XIII конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения