За последний год ФАС вскрыла более 70 картелей на госторгах

Опыт работы ФАС в последние годы показывает, что фармрынок и в целом система здравоохранения являются наиболее картелизированными сферами.

Об этом рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев в интервью «ФВ» в рамках рубрики «У редакционного камина».

«Одна из причин роста картелей заключается в том, что мы проделали большую работу, связанную с внедрением понятия взаимозаменяемость, с развитием конкуренции на госторгах. Если ранее компаниям не нужен был такой инструмент сохранения и поддержания высоких доходов, как картель, поскольку они «затачивали» торги под себя через недобросовестные органы управления здравоохранением, то сейчас эти возможности сокращаются. Компании пытаются искать новые способы поддержания или увеличения своих доходов. Один из них – договоренность между участниками выходить на торги, при этом не конкурировать, но делить между собой доходы, которые они получают в результате отсутствия конкуренции», - пояснил Тимофей Нижегородцев.

За последний год ФАС вскрыла более 70 картелей на более чем 3 тыс. торгах. При этом российская судебная система имеет несколько архаичное представление о современных картелях – количество раскрытых и выявленных картелей в России не соответствует количеству судебных разбирательств, доведенных до логического конца. Однако антимонопольная служба в доброжелательном диалоге с судами пытается найти баланс между имеющимися доказательствами и защитой прав людей от необоснованного давления.

В том же тоне ФАС дискутирует с Минздравом по вопросу внедрения модели лекарственного страхования.

Об этом, а также о том, почему мнение службы о самых горячо обсуждаемых инициативах часто не совпадает с точкой зрения бизнеса и профильных министерств, читайте в ближайшем номере «ФВ» в материале «Побочный эффект конкуренции».

На фото: Тимофей Нижегодцев (справа) и глава Минздрава России Вероника Скворцова.