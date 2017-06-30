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За незаконный сбыт индийских таблеток суд дал 3 года лишения свободы условно

30.06.2017
Фото: pohnews.org

Три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год – таков вердикт суда, вступивший в силу в отношении 46-летнего жителя Волгограда, который торговал индийской «виагрой» через свой интернет-магазин.

Таблетки для решения проблемы эректильной дисфункции предприниматель заказывал через интернет в Индии как частное лицо, так что никаких документов, подтверждающих их происхождение и качество, у него, конечно, не было. Во время обыска было изъято почти 5 тыс. таблеток различных наименований, не зарегистрированных на территории РФ.

Следственным управлением СК по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ст.238.1 УК РФ (незаконный сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере). Санкция по ней предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако волгоградец полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием, благодаря чему уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, а он получил минимальное наказание.

Остается добавить, что в интернете имеется немало аналогичных сайтов, предлагающих приобрести какие угодно лекарственные препараты из Индии по низким ценам.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Волгоградская область
нелегальные интернет-аптеки
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19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
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