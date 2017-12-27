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За незаконные премии директор аптеки выплатит 766 тысяч рублей

27.12.2017

Руководитель Центральной городской аптеки Усть-Илимска, используя служебное положение, установил себе надбавку 30% к окладу за непрерывный стаж работы в сфере здравоохранения. Таким образом директор присвоил 454 тыс. рублей, установил городской суд. Он признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Обвиняемый уже внес 88 тыс. рублей в ходе предварительного следствия, после чего ущерб городскому бюджету сократился до 366 тыс. рублей. Кроме погашения этой суммы, ему назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

За неделю до этого областной прокуратуре пришлось вмешаться в дела еще одного фармпредприятия – «Центральной городской аптеки №34» в Черемхове. Ее руководителю назначен штраф за невыплату зарплаты 12 работникам аптеки в сентябре 2017 г. Задолженность перед сотрудниками в размере 2,1 млн рублей была полностью погашена.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Иркутская область
уголовное дело
Фармвестник-ТВ
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21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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