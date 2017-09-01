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Лента · В России
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За ненадлежащее исполнение контракта при госзакупках установлен дифференцированный размер штрафа

01.09.2017

Правительство установило новый порядок определения размеров штрафов и пени, начисляемых в случае ненадлежащего исполнения контрактных обязательств. Предусматривается дифференцированный размер штрафа в зависимости от цены контракта. Установлены особенности расчета штрафа по контракту, заключенному по итогам закупки, в которой участвуют субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Соответствующее постановление №1042 от 30.08.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Установлены особенности расчета штрафа по контракту, заключенному по итогам закупки, участниками которой являются субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Определен также порядок начисления штрафа за неисполнение обязательства по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом устанавливается, что общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактных обязательств не может превышать цену контракта.

«Цель принятых решений – расширить участие малых и средних предприятий в закупках для государственных и муниципальных нужд, повысить уровень конкуренции в сфере госзакупок», – сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госконтракт
штрафные санкции
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24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
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