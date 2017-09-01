За ненадлежащее исполнение контракта при госзакупках установлен дифференцированный размер штрафа

Правительство установило новый порядок определения размеров штрафов и пени, начисляемых в случае ненадлежащего исполнения контрактных обязательств. Предусматривается дифференцированный размер штрафа в зависимости от цены контракта. Установлены особенности расчета штрафа по контракту, заключенному по итогам закупки, в которой участвуют субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Соответствующее постановление №1042 от 30.08.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Установлены особенности расчета штрафа по контракту, заключенному по итогам закупки, участниками которой являются субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Определен также порядок начисления штрафа за неисполнение обязательства по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом устанавливается, что общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактных обязательств не может превышать цену контракта.

«Цель принятых решений – расширить участие малых и средних предприятий в закупках для государственных и муниципальных нужд, повысить уровень конкуренции в сфере госзакупок», – сообщили в пресс-службе Правительства РФ.