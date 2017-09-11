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Ханс Дюиф назначен вице-президентом Novo Nordisk в России и Беларуси

11.09.2017

Ханс Дюиф (Hans Duijf) назначен на позицию вице-президента компании Novo Nordisk в России и Беларуси с 1 сентября 2017 года, сообщает «Фармперсонал».

Как сообщили в пресс-службе компании, г-н Дюиф является гражданином Нидерландов и переехал в Москву со своей семьей, женой и двумя дочерями, из Колумбии, где занимал позицию генерального директора филиала Novo Nordisk с 2015 года.

Он имеет почти 20-летний опыт работы в филиалах и региональных штаб-квартирах компании Novo Nordisk в развитых и развивающихся странах Европы, Юго-восточной Азии и Латинской Америки.

Свою карьеру Ханс начал в области продаж и маркетинга в Великобритании, впоследствии участвовал в выводе препаратов на рынки разных стран. Имеет широкий управленческий опыт работы на таких позициях, как директор по маркетингу, директор по развитию бизнеса, генеральный директор, вице-президент.

Ханс Дюиф получил образование в области международного маркетинга и стратегического менеджмента, имеет степень магистра в сфере делового администрирования Роттердамской школы менеджмента Университета Эразмус в Нидерландах. Кроме того, он имеет дополнительное образование в области управления: Harvard Business School (2015), Duke Executive Education (2012), Ashridge Business School (2008 – 2010).

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
Novo Nordisk
Россия
назначение
Компании
Novo Nordisk Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Ежедневно препараты для лечения диабета компании Ново Нордиск используют более 28 млн пациентов, а это каждый второй пациент в мире.Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин.
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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