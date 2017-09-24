В Геленджике прошла Вторая Всероссийская GMP-конференция с международным участием

За полтора года работы российского инспектората проведено порядка 580 инспекций иностранных фармплощадок. Этого времени было достаточно, чтобы сформировать у зарубежных производителей понимание того, что российский сертификат GMP выдается только после тщательной проверки предприятия на соответствие нормам и требованиям стандарта надлежащей производственной практики. Компании стали более ответственно относиться к приезду инспектората: российский сертификат GMP стал необходимым документом для компаний, желающих развивать свой бизнес на территории РФ.