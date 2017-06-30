Вы уже продлили подписку на газету «Фармацевтический вестник»?

Оформите подписку для Ваших деловых партнеров, коллег и сотрудников на самых привлекательных условиях!

С первым номером издания Ваши подписчики получат индивидуальное вложение, в котором мы сообщим, кто подготовил для них подарок.

Вы можете оформить подарочную подписку:

на газету «Фармацевтический вестник» и журнал «Аптекарь» — для руководителей фармкомпаний, директоров и менеджеров по закупкам аптек, госслужащих сферы здравоохранения.

на медицинские журналы «Кардиология», «Акушерство и Гинекология», «Урология», «Эпидемиология и инфекционные болезни», «Клиническая нефрология», «Stroke» — для практикующих врачей, медицинских и образовательных учреждений.

Подписка оформляется согласно списку подписчиков, который Вы предоставите, или по выборке из нашей базы на основании Ваших пожеланий. Во втором случае мы поможем оформить подписку для тех получателей, мнение которых наиболее важно для Вас.

Отправьте на conf@pharmvestnik.ru наименование интересующего Вас издания и количество адресов для участия в проекте, и мы составим индивидуальное предложение и рассчитаем наиболее выгодную стоимость для Вас.

Ваши партнеры будут признательны Вам за ценный профессиональный подарок!

Контакты для связи: Евгений Гусар, gusar@bionika-media.ru, тел. 8 (495) 786-25-57 доб. 127