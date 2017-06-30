Вы уже продлили подписку на газету «Фармацевтический вестник»?

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22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
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Лента · В России
75

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Фармвестник-ТВ
28.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
Диво дивное
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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28.06 — 30.06 XIII конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»
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