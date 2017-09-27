Еще один портрет снят с выставки. Можно облегченно вздохнуть и… задуматься с легкой тревогой в сердце: «Что ждет этого подростка в новой семье? Как быстро удастся «притереться» к незнакомым пока людям, адаптироваться в других условиях, принять новые правила? На каком этапе возникнет доверие к приемным родителям, а за ним, спустя время, придет и взаимопонимание…»

Две недели назад в начале сентября Корпоративный благотворительный фонда «Катрен» получил письмо из Хабаровска. Директор краевого Центра по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей и постинтернатному сопровождению, Елена Кондрашина сообщала, что 23 ребенка, чьи портреты размещались на фотовыставке, теперь живут в семьях. Но проект не сворачивается, а продолжает свое путешествие по Хабаровскому краю, потому что еще десятки детей ждут своего шанса покинуть стены казенного учреждения. Как бы учреждение ни называлось: приют, детский дом, дом ребенка, социально-реабилитационный центр… ничто не способно заменить семейное тепло, поддержку и заботу.

«Галерея сердец» - социальный проект КБФ «Катрен», родившийся в Новосибирске 11 лет назад. В период, когда «внутренний мир» детского дома для многих был тайной, удивительные по откровенности работы фотохудожника Сергей Кристева рассказали изнутри о жизни детдомовцев. Сегодня даже термин такой – уже атавизм. Большинством людей пребывание девчонок и мальчишек в казенном учреждении воспринимается как явление временное, как «остановка в пути». Всеми осознается - общество должно попытаться каждому ребенку найти семью.

Эти перемены в общественном сознания произошли во многом благодаря таким проектам, как «Галерея сердец». Изначально проект ставил своей целью познакомить обычных людей с миром детского дома, показать, что там живут такие же дети, которым просто не хватает тепла родительского сердца. Затем на первый план вышла немного иная задача: помочь встретиться ребенку и потенциальным маме и папе. Сначала – встретиться взглядом. А потому крупное фото, способное выразить не только внешние черты, но и движение души, было лучшим средством.

По мере того, как общество дорастало до более глубокого понимания психологии «подранков», живущих в детских домах, их особых потребностей, проект тоже менялся. Фонд «Катрен», открывая «Галерею сердец» в новом российском городе, учитывал местные особенности. Где-то надо было привлечь внимание к детям с особенностями развития, где-то в учреждениях остались только старшие подростки… Особая забота – большие группы братьев и сестер, которым очень трудно найти замещающую семью.

«Галерея сердец» стала не только показывать детей, но и больше рассказывать о каждом из них, повышая шансы ребенка «зацепить» важной информацией именно того взрослого, который ему нужен, чтобы увереннее чувствовать себя в жизни. Сегодня фотовыставка помогает находить не только замещающих родителей, но и наставников. Не секрет, что ребята 15-16 лет порой не хотят «переходить в семью», но очень нуждаются во взрослом человеке, который даст правильный совет, поддержит, объяснит элементарные вещи: как вносят коммунальные платежи, как заключают договор с вузом или колледжем, как человек рассчитывает свой бюджет на месяц и т.д.

За минувшие одиннадцать лет проект побывал во многих российских регионах от Хабаровска до Калининграда, от Санкт-Петербурга до Краснодара. А в этом году он снова вернулся в Новосибирск. Фотовыставка размещалась в международном аэропорту Толмачево, Дворце культуры имени Октябрьской революции, театре «Глобус», научно-технической библиотеке ГПНТБ, знакомя очень разных людей по профессиональной, социальной принадлежности, уровню материального достатка, жизненным ориентирам с детьми, которые пока находятся в центрах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Новосибирской области.

Где бы ни проходила выставка, она всегда становится не только социально-значимым, но и интересным художественным событием региона. Потому что это не скучные фото из «личного дела», а настоящие психологические портреты, способные отразить внутренний мир ребенка, его настроение, его отношение к миру и его мечты. Этот принцип «Галереи сердец» остается неизменным.

Проект КБФ «Катрен» активно поддерживают органы опеки и попечительства российских регионов, местные общественные организации, что делает его не только более востребованным, но и более успешным. Вместе мы можем больше!

Елена Костина,

Редактор «Дети дома»

29 сентября 2017 года «Галерея сердец» (второй этап выставки) открывается в Саратове.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»