Врачи не смогут ставить диагноз дистанционно

Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, пишет РБК. ​В проекте прописаны правила использования телемедицинских технологий как между врачом и пациентом, так и между самими врачами. В первом случае телемедицину планируется использовать для профилактики, сбора и анализа жалоб пациента, данных анамнеза, наблюдения за состоянием его здоровья, корректировки ранее назначенного на очном приеме лечения, а также для решения о необходимости личного приема, говорится в документе. Ставить диагноз дистанционно документ не позволяет.

В случае если один врач дистанционно консультирует другого, порядок позволяет врачам устанавливать и корректировать диагноз. Они могут оценивать состояние пациента, уточнять тактику обследования, лечения и т.д.



Телемедицинская помощь будет как бесплатной, в рамках ОМС и других государственных гарантий, так и платной. Особенности оплаты такой помощи в документе не прописаны.



Все медицинские учреждения и врачи, планирующие оказывать дистанционные консультации, должны зарегистрироваться в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). ​​



Документ также утверждает, какую информацию медицинское учреждение и врачи должны будут предоставить пациентам, планирующим обратиться к ним за телемедицинской консультацией. Больной сможет узнать стаж врача, его научные степени и предыдущие места работы.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

