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Врачи не смогут ставить диагноз дистанционно

13.10.2017

Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, пишет РБК. ​В проекте прописаны правила использования телемедицинских технологий как между врачом и пациентом, так и между самими врачами. В первом случае телемедицину планируется использовать для профилактики, сбора и анализа жалоб пациента, данных анамнеза, наблюдения за состоянием его здоровья, корректировки ранее назначенного на очном приеме лечения, а также для решения о необходимости личного приема, говорится в документе. Ставить диагноз дистанционно документ не позволяет.
В случае если один врач дистанционно консультирует другого, порядок позволяет врачам устанавливать и корректировать диагноз. Они могут оценивать состояние пациента, уточнять тактику обследования, лечения и т.д.

Телемедицинская помощь будет как бесплатной, в рамках ОМС и других государственных гарантий, так и платной. Особенности оплаты такой помощи в документе не прописаны.

Все медицинские учреждения и врачи, планирующие оказывать дистанционные консультации, должны зарегистрироваться в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). ​​

Документ также утверждает, какую информацию медицинское учреждение и врачи должны будут предоставить пациентам, планирующим обратиться к ним за телемедицинской консультацией. Больной сможет узнать стаж врача, его научные степени и предыдущие места работы.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
телемедицинские технологии
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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