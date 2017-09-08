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Лента · В России
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Возобновлена продажа билетов на конференцию «Прямой контракт: выигрывают все!»

08.09.2017

Уважаемые друзья!

Следуя растущему спросу на участие в нашей первой конференции «Прямой контракт: выигрывают все! Логистика. Аптечные сети и ассоциации. Производство. Финансирование. Страхование» мы приняли решение о возобновлении продаж и расширении конференц-зала. Если вы получили сообщение о том, что заявка на участие пока находится в «листе ожидания», можете смело требовать подтверждения резервации места в деловой и информационной программе этой конференции, которая пройдет 21-22 сентября в пятизвездочном гостиничного-деловом комплексе Pullman в самом центре города Сочи.

Мероприятие направлено на развитие всей цепочки поставок лекарственных средств – от разработчика и производителя до конечного потребителя.

Участники дискуссии примут решение, готовы ли логистические операторы, дистрибьюторы, аптечные сети и ассоциации, а главное – производители, страховые компании, провайдеры интеллектуальных систем сократить и упростить путь ЛС от производственной линии к пациенту.

В ходе четырех сессий 21 сентября и четырех круглых столов утром 22 сентября будут подняты и обсуждены самые животрепещущие вопросы на стыке нескольких отраслей. А в ходе дневной информационно-познавательной программы 22 сентября участники конференции смогут создать и укрепить деловые и дружеские связи со своими коллегами и партнерами по бизнесу.

Сегодня возобновляется прием заявок на участие!

Актуальная программа конференции здесь.

Зарезервировать место или запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: pro@pharmvestnik.ru

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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