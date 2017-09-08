Возобновлена продажа билетов на конференцию «Прямой контракт: выигрывают все!»

Уважаемые друзья!

Следуя растущему спросу на участие в нашей первой конференции «Прямой контракт: выигрывают все! Логистика. Аптечные сети и ассоциации. Производство. Финансирование. Страхование» мы приняли решение о возобновлении продаж и расширении конференц-зала. Если вы получили сообщение о том, что заявка на участие пока находится в «листе ожидания», можете смело требовать подтверждения резервации места в деловой и информационной программе этой конференции, которая пройдет 21-22 сентября в пятизвездочном гостиничного-деловом комплексе Pullman в самом центре города Сочи.

Мероприятие направлено на развитие всей цепочки поставок лекарственных средств – от разработчика и производителя до конечного потребителя.

Участники дискуссии примут решение, готовы ли логистические операторы, дистрибьюторы, аптечные сети и ассоциации, а главное – производители, страховые компании, провайдеры интеллектуальных систем сократить и упростить путь ЛС от производственной линии к пациенту.

В ходе четырех сессий 21 сентября и четырех круглых столов утром 22 сентября будут подняты и обсуждены самые животрепещущие вопросы на стыке нескольких отраслей. А в ходе дневной информационно-познавательной программы 22 сентября участники конференции смогут создать и укрепить деловые и дружеские связи со своими коллегами и партнерами по бизнесу.

Сегодня возобновляется прием заявок на участие!

Актуальная программа конференции здесь.

Зарезервировать место или запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: pro@pharmvestnik.ru