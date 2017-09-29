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Лента · В России
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Вопрос доставки лекарств не решен

29.09.2017

Правительство подготовило проект поправок в законодательство, касающихся дистанционной торговли лекарственными средствами (есть в распоряжении «ФВ»). В нем говорится о том, какие лекарства можно будет продавать через интернет и соответственно доставлять клиенту на дом. Однако ничего не сказано о том, кто будет доставлять лекарства.

Все равно два раза бегать

Законопроектом предлагается введение запрета на дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами. Соответствующие поправки будут внесены в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части включения сведений о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Вместо досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о дистанционной продаже рецептурных лекарств, скорее всего будет только ограничение доступа к ним.

Соответственно поправками в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» будет узаконена дистанционная торговля безрецептурными лекарствами.

Также в этом законе предлагается уточнить определения понятий «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» в части введения нового вида работ (услуг) по розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом, осуществляемым в рамках фармацевтической деятельности.

По мнению зам. генерального директора Stada CIS Ивана Глушкова, разрешать дистанционную торговлю только безрецептурными лекарствами половинчатая мера. «Ведь зачастую пациенту нужны как рецептурные лекарства, так и безрецептурные . Получается, ему все равно придется идти в аптеку, – рассуждает он. – Понятно, почему разрешили только безрецептурные препараты, таким образом хотят снять риски. Но, на мой взгляд, контролировать электронные рецепты гораздо проще. Особенно если учесть, как сегодня обстоят дела с бумажными рецептами».

В Ассоциации компания интернет-торговли (АКИТ) также считают, что рецептурные лекарства должны продавать дистанционно. «Во-первых, для удобства пациентов действительно очень часто нужно купить разные препараты. Во-вторых, контроль выдачи лекарств по рецептам в интернете сможет быть не менее тщательным, нежели в физической рознице, поскольку электронная торговля позволяет использовать несколько степеней защиты данных, в то время как бумажный рецепт можно также при желании подделать», – поясняет исполнительный директор АКИТ Артем Соколов.

Исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина согласна, что электронные рецепты отследить гораздо легче. Однако, по ее мнению, надо дождаться 1 января 2019 г., когда сможетработать электронный документооборот в системе здравоохранения.

Где ходит рюкзачок

В законопроекте отдельно не оговаривается, кто и каким образом должен доставлять безрецептурный препарат клиенту. «Раз указания на это нет, значит, вопрос доставки должна решить аптека, которая отпускает препарат. Именно она имеет лицензию, именно она отвечает за отпуск и соответственно несет ответственность за качество препарата», – полагает Елена Неволина.

Участники рынка опасаются, что лекарства начнут доставлять обычные курьеры, если торговлей лекарствами заинтересуются интернет-магазины. «Я боюсь эти организации не совсем понимают, в чем разница между доставкой машинного масла и доставкой лекарства. Аптеки или дистрибьюторы возят лекарства в специальных машинах с терморегистраторами. А как нам привозят товары из интернет-магазина? Это мальчик с рюкзачком, который пробежал до нас еще 25 объектов и ездил в метро, где половина дней в году температура выше комнатной. На вопрос: несете ли вы ответственность за качествопоставляемого товара Интернет-магазины отвечают, что клиент может подать в суд. В случае доставки лекарств человек может физически не дойти до суда», – прокомментировал ситуацию во время конференции «Прямой контракт: выигрывают все!» генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
доставка
онлайн-аптеки
Персоны
Глушков Иван Анатольевич

Директор департамента внешних связей «Нижфарм»
Неволина Елена Викторовна

Исполнительный директор НП "Аптечная гильдия"
Нифантьев Евгений

Владелец и генеральный директор аптечной сети «Нео-Фарм»
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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