Внесены поправки в правила получения субсидий при разработке инновационных лекарств

Правительство РФ внесло изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов. Соответствующее постановление № 1207 от 04.10.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В соответствии с поправками, субсидии предоставляются российским организациям, зарегистрированным в РФ, которые на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствуют следующим требованиям: у российской организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; у российской организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами; российская организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и др.

Кроме того, скорректирован и расширен список документов, предоставляемых в Минпромторг России для заключения договора о предоставлении субсидии. В правила внесен также ряд других изменений.