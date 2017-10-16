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Внесены поправки в правила получения субсидий при разработке инновационных лекарств

16.10.2017

Правительство РФ внесло изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов. Соответствующее постановление № 1207 от 04.10.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В соответствии с поправками, субсидии предоставляются российским организациям, зарегистрированным в РФ, которые на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствуют следующим требованиям: у российской организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; у российской организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами; российская организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и др.

Кроме того, скорректирован и расширен список документов, предоставляемых в Минпромторг России для заключения договора о предоставлении субсидии. В правила внесен также ряд других изменений.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
субсидии
Фармвестник-ТВ
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11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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