Внесены изменения в правила формирования перечней лекарственных средств

Правительство внесло изменения в правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов. Соответствующее постановление № 700 от 12.06.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 871» подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, теперь включение препарата в перечень дорогостоящих лекарств не должно приводить к увеличению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Позиция, касающаяся наличия производства (локализации) лекарственного препарата на территории РФ раздела «Количественная оценка дополнительных данных о лекарственном препарате» представлена в следующей редакции:

Степень локализации Баллы Нет 0 Вторичная упаковка и / или ‎выпускающий контроль качеств +1 Вторичная упаковка и (или) выпускающий контроль качества при наличии заключенного специального инвестиционного контракта, предполагающего создание в РФ производства готовой лекарственной формы, включая производство фармсубстанции, да +2 Первичная и вторичная упаковка и (или) выпускающий контроль качества - да +2 Первичная и вторичная упаковка и (или) выпускающий контроль качества при наличии заключенного специального инвестиционного контракта, предполагающего создание в РФ производства готовой лекарственной формы, включая производство фармсубстанции, - да +3 Все стадии производства, включая производство готовой лекарственной формы (без производства фармацевтической субстанции), - да +4 Все стадии производства, включая производство готовой лекарственной формы (без производства фармацевтической субстанции), при наличии заключенного специального инвестиционного контракта, предполагающего создание в РФ производства готовой лекарственной формы, включая производство фармсубстанции, - да +5 Все стадии производства, включая производство готовой лекарственной формы и производство фармацевтической субстанции, - да

‎ +7

В настоящий момент компании, локализовавшие в РФ производство, получают +3 балла, вне зависимости от степени локализации.