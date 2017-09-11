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Лента · В России
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Внедрения в фармацевтике помогли Navicon стать «Партнером года» Microsoft в России

11.09.2017

Системный интегратор и разработчик Navicon назван «Партнером года» Microsoft в России. Компания продемонстрировала глубокую экспертизу и инновационный подход в создании и внедрении ИТ-решений для автоматизации фармбизнеса на базе технологий Microsoft. Кроме того, Navicon стал частью «Microsoft Inner Circle 2017/2018» – элитной группы партнеров Microsoft по продуктам линейки Microsoft Dynamics, куда вошло менее 1% лучших партнеров корпорации со всего мира.

Победители выбраны в нескольких категориях из более чем 2800 партнеров Microsoft в 115 странах. В России победитель определен из числа 154 претендентов. Ежегодную награду Microsoft вручает локальным партнерам, которые разработали и представили рынку наиболее интересные решения на базе технологий Microsoft в прошедшем году.

«Мы рады назвать Navicon партнером года для Microsoft в России, – говорит Рон Хаддлстон (Ron Huddleston), вице-президент и управляющий партнер корпорации Microsoft. – Navicon – прекрасный пример экспертизы и инноваций среди партнеров Microsoft, поставляющих решения для трансформации бизнеса».

Navicon является разработчиком ряда собственных решений для фармацевтики на платформе Microsoft. Ключевым направлением работы интегратора является развитие аналитических возможностей ИТ-систем.

В частности, решение Navicon SalesOut, предназначенное для компаний фармацевтического сектора, позволяет эффективно управлять продажами через дистрибьюторов, собирая и анализируя информацию о вторичных продажах из разных источников. По статистике, Navicon SalesOut в 6 раз уменьшает время на подготовку данных по сравнению с ручной их обработкой и более чем в 10 раз позволяет сократить время на подготовку отчетности. В разы увеличивается производительность аналитиков, растет скорость принятия решений в компаниях.

«Navicon отличает комплексный взгляд на бизнес клиентов: на базе передовых технологий Microsoft мы всегда предлагаем новые направления для развития. Например, более чем у половины наших клиентов внедрение Navicon SalesOut стало серьезным толчком к созданию более сложной аналитики данных из внешних источников: компании начали сопоставлять и анализировать данные систем CRM, ERP, результаты маркетинговых исследований, получая полную картину бизнеса», – комментирует Владимир Шаров, управляющий партнер Navicon.

Navicon обладает также золотым партнерским статусом Microsoft. Напомним, что ранее работа Navicon получила еще одну высокую оценку: ИТ-проект для российского высокотехнологичного фармпроизводителя «Р-Фарм», выполненный системным интегратором, получил награду Клуба клиентов Microsoft Dynamics как «Лучший комплексный проект 2017 года».

Ежегодно Microsoft объявляет состав стратегической группы «Microsoft Inner Circle», опираясь на достижения партнеров в области продаж ИТ-решений и платформ вендора. Сообщество формируется из тех партнеров, которые обладают высоким инновационным потенциалом и готовы предложить рынку и бизнесу передовые решения на базе технологий Microsoft. Помимо этого учитывается динамика роста, развития компании, а также способность трансформировать бизнес своих клиентов при помощи ИТ.

Источник публикации: Navicon

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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