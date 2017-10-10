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Владимирская область - за «приземление» федеральных медицинских проектов на своей территории

10.10.2017

Первый международный медицинский инвестиционный форум стартовал 6 октября на площадке Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.М. Сеченова.

С учетом приоритетности поиска путей государственного стимулирования инвестиций в фармацевтическую и медицинскую промышленность, заказчиком данного мероприятия выступил Совет Федерации РФ. В форуме приняли участие представители федеральных и региональных государственных ведомств, министерств, Госдумы, ведущие российские и зарубежные инвестиционные компании, банки, научно-исследовательские институты в области биотехнологий и медицины, фармацевтические и биотехнологические компании, аналитики и эксперты отрасли.

Здоровое население — основной экономический ресурс государства. Сегодня правительство ставит перед собой амбициозные задачи по созданию условий для повышения качества и доступности медицинской помощи населению, развитию фармацевтической отрасли и привлечению инвестиций.

Центральной темой форума была инвестиционная политика в регионах. Круглый стол, посвященный этой теме, вызвал широкий резонанс среди руководителей региональных правительств, министров и представителей бизнеса, ведь решение проблем в сфере российского здравоохранения напрямую зависит от эффективной консолидации федеральных и региональных ведомств с производителями. Только при объединении усилий всех вовлеченных сторон возможно осуществить качественный подъем медицины и фармацевтической отрасли.

Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова отмечает: «Сегодня уделяется значительное внимание привлечению частного капитала к наиболее востребованным населением видам оказания медицинской помощи, развитию собственного конкурентоспособного производства медицинского оборудования, разработке и производству инновационных лекарственных средств, субстанций, коммерциализации прорывных отечественных технологий в медицине и отечественной фармацевтике».

Конструктивное взаимодействие участников инвестиционного процесса позволяет внедрить достижения современной медицины в практическое здравоохранение.

Примеры такого взаимодействия в ходе своего выступления привел генеральный директор компании «ГЕНЕРИУМ», д.м.н., проф.
Д.А. Кудлай: «Появление и освоение новых технологичных производств базируется не только на внимательном отношении к научным институтам и кадрам со стороны компаний-производителей, но и на создании благоприятных условий для развития отрасли. По опыту многих компаний, при общении с первыми лицами регионов могут встретиться три категории чиновников - мздоимцы, «уставшие от жизни» и энтузиасты. Нам повезло, что на нашем пути встретились энтузиасты. Многие дела по плечу, когда в лице администрации региона ты видишь единомышленника. В таких условиях нам нетрудно быть лидером в медицинских проектах федерального уровня, бороться с основными причинами смертности в нашей стране. Это на сегодня является одной из основных государственных задач».

Кроме того, Д.А. Кудлай подчеркнул, что такие правильные установки, как преданность стране и избранному делу позволяют грамотным руководителям регионов консолидировать лучшие силы гражданского сообщества, науки и бизнеса, наладив их конструктивный диалог с властью. В частности, компании «ГЕНЕРИУМ», благодаря успешному взаимодействию с командой губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой, удалось первой в мире наладить производство трех факторов свертывания крови, а также создать уникальный диагностический инструмент для массового скрининга туберкулезной инфекции – Диаскинтест, который был удостоен международной премии Галена (Prix Galien) и премии Правительства РФ.

Источник публикации: АО «Генериум»

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ЗАО «Генериум»
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Персоны
Кудлай Дмитрий Анатольевич

Генеральный директор АО «Генериум»
Скворцова Вероника Игоревна

Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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