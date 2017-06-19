Владимир Путин поручил разработать новые формы специнвестконтрактов

В целях формирования инвестиционно-технологических партнерств для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить до 15 октября 2017 года внесение в законодательство изменений, устанавливающих новые формы специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Изменения должны предусматривать:

- увеличение предельных сроков действия СПИК;

- расширение круга участников СПИК;

- расширение инструментов, гарантирующих спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями СПИК, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также при осуществлении таких закупок отдельными видами юридических лиц;

- предоставление льгот по налогу на прибыль организаций для инвесторов – участников СПИК на весь срок их реализации.

Поручение дано по итогам Петербургского международного экономического форума, состоявшегося с 1 по 3 июня 2017 года.