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Владимир Путин поручил разработать новые формы специнвестконтрактов

19.06.2017
Фото: kremlin.ru

В целях формирования инвестиционно-технологических партнерств для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить до 15 октября 2017 года внесение в законодательство изменений, устанавливающих новые формы специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Изменения должны предусматривать:

- увеличение предельных сроков действия СПИК;

- расширение круга участников СПИК;

- расширение инструментов, гарантирующих спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями СПИК, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также при осуществлении таких закупок отдельными видами юридических лиц;

- предоставление льгот по налогу на прибыль организаций для инвесторов – участников СПИК на весь срок их реализации.

Поручение дано по итогам Петербургского международного экономического форума, состоявшегося с 1 по 3 июня 2017 года.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
инвестиционный контракт
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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