Владимир Путин поручил до 1 марта решить проблему с обеспечением граждан обезболивающими препаратами

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года.

Ряд поручений касаются сферы здравоохранения и лекарственного обеспечения. Так, Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ надлежит:

разработать и утвердить программу развития онкологических диспансеров с учётом необходимости реализации мер по раннему выявлению онкологических заболеваний, предусмотрев её софинансирование из федерального бюджета, cрок исполнения 30 апреля 2018 года;

подготовить и представить предложения о продолжении Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, cрок исполнения 30 апреля 2018 г.;

принять меры по обеспечению больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для использования на дому, соответствующим оборудованием, а также необходимыми лекарственными средствами, включая обезболивающие, доклад – до 1 марта 2018 г., далее – ежеквартально.

В целях повышения доступности медицинской помощи населению правительству поручено обеспечить:

создание в 2018–2020 годах врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек;

использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек.

Доклад – до 15 марта 2018 г.