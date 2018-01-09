 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
413

Владимир Путин поручил до 1 марта решить проблему с обеспечением граждан обезболивающими препаратами

09.01.2018

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года.

Ряд поручений касаются сферы здравоохранения и лекарственного обеспечения. Так, Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ надлежит:

  • разработать и утвердить программу развития онкологических диспансеров с учётом необходимости реализации мер по раннему выявлению онкологических заболеваний, предусмотрев её софинансирование из федерального бюджета, cрок исполнения 30 апреля 2018 года;
  • подготовить и представить предложения о продолжении Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, cрок исполнения 30 апреля 2018 г.;
  • принять меры по обеспечению больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для использования на дому, соответствующим оборудованием, а также необходимыми лекарственными средствами, включая обезболивающие, доклад – до 1 марта 2018 г., далее – ежеквартально.

В целях повышения доступности медицинской помощи населению правительству поручено обеспечить:

  • создание в 2018–2020 годах врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек;
  • использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек.

Доклад – до 15 марта 2018 г.

Самые важные новости фармбизнеса теперь и в нашем Telegram-канале @medpharm.

Присоединяйтесь!

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
06.01.2018 Правительство выделило регионам более 31 млрд рублей на лекарственное обеспечение
28.12.2017 Госпрограмма «Развитие здравоохранения» переводится на проектное управление
22.12.2017 Эксперт: через 5 лет нельзя будет представить медицину без компьютерного мнения
21.12.2017 Лига защитников пациентов просит Президента РФ направить 330 млрд рублей на бесплатные лекарства
20.12.2017 Эксперты ищут приоритетные направления в бюджете здравоохранения
Метки
здравоохранение
лекарственное обеспечение
обезболивающие препараты
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения