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Владимир Путин подписал закон о маркировке лекарств

30.12.2017

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №425 от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».
Этим документом вносятся изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», в соответствии с которыми создаётся федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов средств идентификации.
Предусматривается, что порядок создания, развития, эксплуатации системы мониторинга, порядок предоставления содержащейся в ней информации, порядок взаимодействия этой системы с иными информационными системами, а также операторы системы мониторинга определяются Правительством РФ.
Федеральным законом устанавливается обязанность фармпроизводителей наносить на упаковку лекарственных препаратов средства идентификации. Кроме того, производители, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов, должны будут обеспечивать внесение информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга. Состав этой информации и порядок её внесения в систему мониторинга устанавливаются Правительством РФ.
За производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения средств идентификации либо с нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение информации в систему мониторинга юридические лица и индивидуальные предприниматели будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Правительство РФ наделяется правом устанавливать особенности внедрения системы мониторинга движения в отношении лекарств, включённых в перечень ЖНВЛП, а также лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и иных лекарственных средств.
Предполагается, что Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений, касающихся обязанности фармпроизводителей наносить на упаковку препаратов средства идентификации, вносить информацию о лекарственных препаратах в систему мониторинга, а также ответственности за несоблюдение требований Федерального закона – эти положения будут применяться лишь с 1 января 2020 года.

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Метки
маркировка
лекарственные препараты
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25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
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18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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