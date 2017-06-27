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Виктор Харитонин не стал мажоритарным акционером «Биокада»

27.06.2017

Владельцем 50% акций Biocad Holding Ltd стал предприниматель Валерий Егоров, который является партнером собственника «Фармстандарта» Виктора Харитонина, сообщают «Ведомости».

Такие данные издание обнаружило в кипрском реестра, информация обновлена 20 июня 2017 г.

Весной 2014 г. стало известно о продаже 70% Biocad Holding Ltd., являющейся основным акционером российской биотехнологической компании ЗАО «Биокад». Покупателями стали Millhouse (50%) и «Фармстандарт» (20%). Во всяком случае, именно так говорилось в официальном сообщении «Фармстандарта». Однако в итоге ходатайство о приобретении 50% акций в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) подала компания с Британских Виргинских островов Joyful Group Holdings Limited. В июле 2014 г. ФАС удовлетворила ходатайство Joyful.

В октябре 2016 г. в ФАС поступило очередное ходатайство Joyful о покупке теперь уже 20% и возможности сосредоточить 70% «Биокада». Прошение также было удовлетворено. Тогда источники «ФВ» предположили, что конечным бенефициаром Joyful является Виктор Харитонин, соответственно именно он и должен был стать основным собственником «Биокада» (30% у его основателя и генерального директор Дмитрия Морозова).

Валерий Егоров и Виктор Харитонин – совладельцы нескольких компаний, например, «Гудстарт Инвест», «Эс Джи Биотех». Кстати, у этих компаний есть и другие собственники – Андрей Реус, Павел Милейко, Геннадий Швейгерт. Валерий Егоров также является единоличным владельцем и генеральным директором АО «Биокад Инвест».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Фармстандарт"
Биокад
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СВЕЖИЙ НОМЕР
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