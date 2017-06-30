Виктор Дмитриев: единый фармрынок ЕврАзЭС пока работает только на бумаге

Единый фармацевтический рынок стран евразийского экономического союза еще не стартовал, хотя бизнес уже на стартовой черте. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, выступая 29 июня в РСПП на расширенном заседании Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией.

«Документы подписаны, но пока единый фармацевтический рынок работает только на бумаге. К сожалению, и в ближайшем будущем мы не ожидаем «стартового выстрела», хотя очень на него надеемся», - подчеркнул выступающий.

По мнению фармсообщества, единый рынок не стартует из-за того, что регуляторы в странах ЕврАзЭС сомневаются в открытости конкурентной среды.

«Компании – члены АРФП, а также члены партнерских ассоциаций подготовили списки препаратов, которые мы готовы уже сегодня направить на централизованную процедуру: когда один препарат будет зарегистрирован сразу в пяти странах. Но, к сожалению, пока мы не можем запустить этот процесс, – отметил глава АРФП. – Мы ожидаем эффективного взаимодействия регуляторов стран Союза, а вместо этого часто наблюдаем межведомственную разнобоицу внутри страны. В России за контроль производства отвечает Минпромторг, за регистрацию лекарств отвечает Минздрав, за контроль качества обращающихся препаратов отвечает Росздравнадзор, за конкурентную среду – ФАС. И в этих “четырех сосенках” мы ходим, бьемся и не всегда можем быстро прийти к единому решению. Честно говоря, мы ожидаем старт общего рынка, но с определенной долей настороженности, потому что совершенно неизвестно, к каким последствиям для бизнеса это приведет».

Также Виктор Дмитриев заявил о необходимости создавать новые производственные цепочки.

По его словам, фармацевтическая отрасль зависима от иностранных поставок не только фармингредиентов, но и производственного оборудования.

«С производством оборудования для фармпромышленности дела сейчас обстоят очень печально. Сколько бы мы ни обращались к Минпрому, чтобы они подтолкнули этот процесс, в ответ мы слышим, что находимся в рыночной, жестко конкурентной среде и этот рынок неинтересен для станкостроителей. Поэтому сегодня мы на 100% зависим от импортного оборудования, особенно в производстве биотехнологических препаратов», – подчеркнул спикер.