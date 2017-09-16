Викрам Пуния: инвестиции 10 млрд рублей в обмен на преференции 40%

Производители фармацевтических субстанций выступают за скорейшее внедрение правительственных мер поддержки. Именно тогда отрасль сможет сделать шаг вперед. Об этом на конференции «Биотехмед-2017» заявил президент Группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния.

«Ситуация в российской фармотрасли кардинально изменилась, – напомнил он. – Это произошло благодаря поддержке правительства, реализации программы «Фарма 2020». «Фармасинтез» в 2010 году производил препараты на сумму 25 млн долл. в год, сегодня эта цифра выросла до четверти миллиарда долларов. Надо двигаться дальше – развивать производство фармсубстанций. Это важно для экономики производства готовой формы, так как мы контролируем стоимость сырья. Это важно с точки зрения лекарственной безопасности страны».

Он добавил, обращаясь к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, что стимулировать развитие производства фармсубстанций надо как можно быстрее, тогда российские компании смогут сделать существенный шаг вперед. Однако про конкретные меры поддержки Викрам Пуния говорить не стал.

«Господин Пуния, вы, бизнес, придумайте инструменты стимулирования и придите к нам, а мы адаптируем ваши пожелания под те правила, которые сможем реализовать», – прокомментировал Денис Мантуров.

«А можно сейчас?» – не растерялся Пуния.

«Давайте», – сказал министр.

«Мера ценовой преференции 25% для производителей субстанций, которая сейчас рассматривается, хорошая, но этого мало. Необходимо около 40%. Тогда бизнес реально начнет вкладывать деньги. Если вы это примите, то, как минимум, одна компания –«Фармасинтез» – вложит больше 10 млрд руб. в производство субстанций», – пообещал бизнесмен.

«Вероника Игоревна, вы поддержите?», – обратился Денис Мантуров к главному покупателю лекарств.

«Мы поддержим. Нам действительно надо наладить производство фармсустанций, особенно для тех препаратов, которые имеют популяционное действие, в частности иммунологических», – ответила министра здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы хоть и не серьезные производители субстанций, но тоже за 40%», – вставил реплику генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов.

«Вы не сказали об объеме инвестиций. Вот Викрам сказал о 10 млрд – это существенно», – отметил Денис Мантуров.

«Мы ответственно относимся к обещаниям, нам надо сесть и посчитать», – сказал г-н Морозов.

Викрам Пуния в свою очередь отметил, что не считает несерьезным производство биологических лекарств, но, по его мнению, именно химический синтез способен вывести российскую фармотрасль на новый уровень.

Позже Денис Мантуров прокомментировал предложение о 40% ценовой преференции: «Мы с Вероникой Скворцовой поддерживаем эту меру, но есть еще и другие министерства – ФАС, Минфин. Необходимо найти консенсус, я уверен, мы его найдем».