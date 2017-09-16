 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
175

Викрам Пуния: инвестиции 10 млрд рублей в обмен на преференции 40%

16.09.2017

Производители фармацевтических субстанций выступают за скорейшее внедрение правительственных мер поддержки. Именно тогда отрасль сможет сделать шаг вперед. Об этом на конференции «Биотехмед-2017» заявил президент Группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния.

«Ситуация в российской фармотрасли кардинально изменилась, – напомнил он. – Это произошло благодаря поддержке правительства, реализации программы «Фарма 2020». «Фармасинтез» в 2010 году производил препараты на сумму 25 млн долл. в год, сегодня эта цифра выросла до четверти миллиарда долларов. Надо двигаться дальше – развивать производство фармсубстанций. Это важно для экономики производства готовой формы, так как мы контролируем стоимость сырья. Это важно с точки зрения лекарственной безопасности страны».

Он добавил, обращаясь к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, что стимулировать развитие производства фармсубстанций надо как можно быстрее, тогда российские компании смогут сделать существенный шаг вперед. Однако про конкретные меры поддержки Викрам Пуния говорить не стал.

«Господин Пуния, вы, бизнес, придумайте инструменты стимулирования и придите к нам, а мы адаптируем ваши пожелания под те правила, которые сможем реализовать», – прокомментировал Денис Мантуров.

«А можно сейчас?» – не растерялся Пуния.

«Давайте», – сказал министр.

«Мера ценовой преференции 25% для производителей субстанций, которая сейчас рассматривается, хорошая, но этого мало. Необходимо около 40%. Тогда бизнес реально начнет вкладывать деньги. Если вы это примите, то, как минимум, одна компания –«Фармасинтез» – вложит больше 10 млрд руб. в производство субстанций», – пообещал бизнесмен.

«Вероника Игоревна, вы поддержите?», – обратился Денис Мантуров к главному покупателю лекарств.

«Мы поддержим. Нам действительно надо наладить производство фармсустанций, особенно для тех препаратов, которые имеют популяционное действие, в частности иммунологических», – ответила министра здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы хоть и не серьезные производители субстанций, но тоже за 40%», – вставил реплику генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов.

«Вы не сказали об объеме инвестиций. Вот Викрам сказал о 10 млрд – это существенно», – отметил Денис Мантуров.

«Мы ответственно относимся к обещаниям, нам надо сесть и посчитать», – сказал г-н Морозов.

Викрам Пуния в свою очередь отметил, что не считает несерьезным производство биологических лекарств, но, по его мнению, именно химический синтез способен вывести российскую фармотрасль на новый уровень.

Позже Денис Мантуров прокомментировал предложение о 40% ценовой преференции: «Мы с Вероникой Скворцовой поддерживаем эту меру, но есть еще и другие министерства – ФАС, Минфин. Необходимо найти консенсус, я уверен, мы его найдем».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
13.09.2017 Алексей Алехин: мы стремимся к партнерским отношениям с ключевыми игроками глобального фармрынка
08.09.2017 Группа компаний «Фармасинтез» отмечает двадцатилетие
29.08.2017 Минпромторг наделили дополнительными полномочиями по координации деятельности в сфере фармпроизводства
22.08.2017 Эксперт: к активному обсуждению трехступенчатой системы преференций вернутся осенью
15.08.2017 Арбитражный суд Москвы поддержал Минздрав в споре с ФАС
Метки
Минпромторг России
преференции
ОАО «Фармасинтез»
фармсубстанции
Минздрав России
Персоны
Мантуров Денис Валентинович

Министр промышленности и торговли РФ
Морозов Дмитрий Валентинович
Генеральный директор «БИОКАД»
Пуния Викрам Сингх
Пуния Викрам Сингх – владелец группы компаний, президент АО «Фармасинтез», член Некоммерческого партнерства «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса».
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения