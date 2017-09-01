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Вероника Скворцова: в текущем году удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности

01.09.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Согласно данным официальной статистики Росстата за 7 месяцев текущего года в нашей стране умерло на 23,7 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3 % и составила 12,7 на 1000 населения (за 7 мес. 2016 года – 13,0 на 1000 населения). Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, достигнутые результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин: от болезней системы кровообращения - на 3,3 %, новообразований - на 2,8 %, туберкулеза - на 15,2 %, болезней органов дыхания - на 9,0 %, в том числе от пневмоний - на 21,0 %, болезней органов пищеварения - на 4,2 %, внешних причин смерти - на 10,7 %, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 8,5 %.

«На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 7 месяцев снизилась на 11,7% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми. При этом более чем в половине регионов (в 43 из 85 субъектов Российской Федерации) этот показатель уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам. Так, например, в Липецкой области ­младенческая смертность составляет 2,3 на 1 000 родившихся живыми, в Ивановской области ­– 2,9, Московской и Воронежской областях – 3,6, в Республике Чувашия – 3,7», – заявила министр.

При этом она отдельно отметила снижение смертности населения трудоспособного возраста.

«За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения данной возрастной группы снизилась на 8,5 %, в том числе среди мужчин на 8,6 %, женщин – на 8,3 %. Если переводить сухие проценты в конкретные человеческие жизни, то можно сказать, что за этот период времени умерло на 21,5 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период годом ранее», – уточнила В. Скворцова.

По ее словам, снижение смертности произошло за счет снижения смертности от новообразований - на 5,5%, болезней кровообращения - на 7,2 %, туберкулеза - на 17,6 %, болезней органов дыхания - на 23,3 %, болезней органов пищеварения - на 10,2 %, внешних причин смерти - на 11,0 %, в том числе от дорожно-транспортных происшествий – на 10,3 %, от случайных отравлений алкоголем – на 21 %».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
смертность
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
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