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Вероника Скворцова: у наших производителей есть возможность выхода на за рубеж при помощи ВОЗ

15.09.2017

Минздрав готов помочь российским производителям вакцин пройти международную сертификацию ВОЗ, чтобы поставлять свои препараты на зарубежные рынки. Об этом на конференции «Биотех 2017» заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус сейчас меняет вакцинальный кластер в ВОЗ. У наших производителей есть возможности попасть туда. Вам сейчас дан «зеленый свет». Мне нужна от вас информация, кто готов выйти на международную сертификацию», – сказала министр.

По ее словам, помочь можно двумя способами – через центральный штаб ВОЗ и через ее региональные подразделения. Она напомнила, что с 2016 г. Россия поставляет противогриппозную вакцину для Южной Америки. И это было сделано через кубинский офис.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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ВОЗ
вакцинация
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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