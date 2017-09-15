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Вероника Скворцова: режим fast-track может быть принят в обозримом будущем

15.09.2017

Отечественные фармацевтические производители использовали дискуссионную площадку форума «Биотехмед» для озвучивания регулятору своих пожеланий и чаяний. Многие из них были восприняты позитивно. В частности, министр здравоохранения Вероника Скворцова порадовала фармацевтические компании тем, что отраслевое ведомство сейчас внимательно изучает опыт FDA и Европейской Ассоциации лекарственных препаратов по поводу ускоренной регистрации инновационных лекарственных препаратов в режиме fast-track. Возможно, в самом скором времени соответствующее решение будет принято в форме внесения изменений в действующие российские законы.

  • В принципе, в нашем законодательстве режим сокращения клинических исследований заложен, но за рубежом перечень случаев, когда он может быть применен, несколько отличен, - рассказала Вероника Скворцова. – Например, существует так называемая условная регистрация. Например, у нас есть препарат от псориаза, который сейчас выходит на клиническое исследование и который уже продемонстрировал потрясающие результаты. Я знаю, как мучаются эти больные, чем они только ни лечатся, какими-то грязями, физиотерапией, постоянно вынуждены принимать антигистаминные препараты. Новая разработка представляет собой инъекцию, после которой, как по взмаху волшебной палочки, человек становится чистеньким. Нет у него высыпаний! И несколько месяцев он чистенький. Если мы видим такие фантастические результаты, когда соотношение пользы и риска не вызывает вопросов, то мы можем выдавать условную регистрацию. Но при этом вы должны дальше довести исследование до конца. Думаю, этот вопрос мы сможем решить в обозримом будущем.
Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
заявка
рассмотрение
лекарственные средства
Вероника Скворцова
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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