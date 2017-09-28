Вероника Скворцова: расходы на здравоохранение в 2018 году превысят три триллиона рублей

Общие расходы на здравоохранение, запланированные в бюджетах различных уровней на 2018 год, вырастут на 15,1% и составят 3,31 трлн руб. Об этом на заседании Комитета по охране здоровья Госдумы рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.



В проекте федерального бюджета на нужды здравоохранения заложено 460,3 млрд руб., по сравнению с 2017 г. это больше на 18,3%. Консолидированный бюджет регионов в сегменте здравоохранения вырастет на 15,8% до 940,8 млрд руб. Затраты Федерального фонда ОМС увеличатся на 14,9% до 1,99 трлн руб.



Подушевой норматив вырастет на 21,5% и составит 10 812,7 руб.