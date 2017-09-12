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Вероника Скворцова: продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года

12.09.2017

Согласно данным Росстата, за 7 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год – с 66,5 до 67,5 лет. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 лет.

Как сообщалось ранее, за 7 месяцев текущего года в нашей стране умерло на 23,7 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения (за 7 мес. 2016 года – 13 на 1000 населения).

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, достигнутые результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин. Так люди стали меньше умирать от болезней системы кровообращения - на 3,3%, новообразований - на 2,8%, туберкулеза - на 15,2%, болезней органов дыхания - на 9%, в том числе от пневмоний - на 21%, болезней органов пищеварения - на 4,2%, внешних причин смерти - на 10,7%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 8,5%.

На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 7 месяцев снизилась на 11,7% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми. При этом более чем в половине регионов (в 43 из 85 субъектов Российской Федерации) этот показатель уже ниже 5, что соответствует лучшим мировым результатам. Так, например, в Липецкой области ­младенческая смертность составляет 2,3 на 1 000 родившихся живыми, в Ивановской области ­– 2,9, Московской и Воронежской областях – 3,6, в Республике Чувашия – 3,7.

Отдельно следует отметить снижение смертности населения трудоспособного возраста. За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения этой возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин на 8,6%, женщин – на 8,3%. «Если переводить проценты в конкретные человеческие жизни, то можно сказать, что за этот период времени умерло на 21,5 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период годом ранее», – говорит министр.

Снижение смертности трудоспособных граждан произошло за счет снижения смертности от новообразований - на 5,5%, болезней кровообращения - на 7,2%, туберкулеза - на 17,6%, болезней органов дыхания - на 23,3%, болезней органов пищеварения - на 10,2%, внешних причин смерти - на 11%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий – на 10,3%, от случайных отравлений алкоголем – на 21%.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
смертность
статистика
министерство здравоохранения
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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