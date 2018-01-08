Вероника Скворцова: электронные репецепты заработали не во всех регионах

С 1 января 2018 г. вступил в силу закон о телемедицине. Как рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова, закон посвящен трем блокам: телемедицинским технологиям, электронному документообороту и созданию единой информационной системы здравоохранения.

Закон позволил внедрить в медицинскую деятельность телемедицинские технологии. «Фактически это приобритение дополнительной опции по желанию врача или пациента использовать дистанционные формы консультаций, консилиумов, следующим этапом будет мониторирование состояния пациента», – сказала Вероника Скворцова.

Кроме того дан старт переходу на электронный документооборот. В первую очередь сюда включены электронные рецепты, которые, как подчеркнула министр, начали действовать в тех регионах, которые к этому готовы, а с 2019 г. норма об электронных рецептах будет распространена на сильнодействующие препараты, содержащие наркотические вещества. Также речь идет об электронных больничных листах, справках, выписках, заключениях.

Наконец, закон предусматривает формирование единой государственной информационной медицинской системы, то есть объединение региональных и федерального сегментов, которая позволяет управлять системой здравоохранения, ее финансовыми, кадровыми ресурсами, внедрять единые формы дистанционного непрерывного образования и повышения квалификации медицинских работников, создавать личный кабинет пациента.

По словам Вероники Скворцовой, личный кабинет пациента уже создан, но наполняться он будет постепенно. Уже сейчас каждый человек может проверить свою страховую организацию, номер полиса ОМС и ряд других опций, а в перспективе должен быть свободный выбор собственных медицинских документов, в том числе из центральных архивов медицинских изображений. Костяк системы будет сформирован к 2025 г.

«В настоящее время 60% всех больниц и поликлиник имеют доступ к интернету, 50% медицинских организаций внедрили электронные медицинские системы, удовлетворяющие единым требованиям на всей территории страны. Оставшиеся 50% либо не имеют такой возможности, либо имеют локальные медицинские системы, которые следует доработать до необходимых требований. Фактически во всех регионах есть центральные архивы медицинских изображений, активно внедряются центральные лабораторные службы, объединенные с медорганизациями единной информационной системой», – рассказала министр.

Она добавила, что с 2009 г. внедряется система удаленных консультаций между региональными специалистами и врачами из федеральных специализированных медучреждений. «В 2018 году мы будем внедрять возможность круглосуточной консультации с лучшими специалистами. С определенной периодичностью будут проводиться видеоконференции, разбор сложных случаев, анализ летальных случаев. МЫ будем стремиться к сплоченности профессионального медицинского сообщества. Наша задача, чтобы человек чувствовал себя членом сообщества не зависимо от того, где он находится», – заключила Скворцова.