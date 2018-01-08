 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
48

Вероника Скворцова: электронные репецепты заработали не во всех регионах

08.01.2018

С 1 января 2018 г. вступил в силу закон о телемедицине. Как рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова, закон посвящен трем блокам: телемедицинским технологиям, электронному документообороту и созданию единой информационной системы здравоохранения.

Закон позволил внедрить в медицинскую деятельность телемедицинские технологии. «Фактически это приобритение дополнительной опции по желанию врача или пациента использовать дистанционные формы консультаций, консилиумов, следующим этапом будет мониторирование состояния пациента», – сказала Вероника Скворцова.

Кроме того дан старт переходу на электронный документооборот. В первую очередь сюда включены электронные рецепты, которые, как подчеркнула министр, начали действовать в тех регионах, которые к этому готовы, а с 2019 г. норма об электронных рецептах будет распространена на сильнодействующие препараты, содержащие наркотические вещества. Также речь идет об электронных больничных листах, справках, выписках, заключениях.

Наконец, закон предусматривает формирование единой государственной информационной медицинской системы, то есть объединение региональных и федерального сегментов, которая позволяет управлять системой здравоохранения, ее финансовыми, кадровыми ресурсами, внедрять единые формы дистанционного непрерывного образования и повышения квалификации медицинских работников, создавать личный кабинет пациента.

По словам Вероники Скворцовой, личный кабинет пациента уже создан, но наполняться он будет постепенно. Уже сейчас каждый человек может проверить свою страховую организацию, номер полиса ОМС и ряд других опций, а в перспективе должен быть свободный выбор собственных медицинских документов, в том числе из центральных архивов медицинских изображений. Костяк системы будет сформирован к 2025 г.

«В настоящее время 60% всех больниц и поликлиник имеют доступ к интернету, 50% медицинских организаций внедрили электронные медицинские системы, удовлетворяющие единым требованиям на всей территории страны. Оставшиеся 50% либо не имеют такой возможности, либо имеют локальные медицинские системы, которые следует доработать до необходимых требований. Фактически во всех регионах есть центральные архивы медицинских изображений, активно внедряются центральные лабораторные службы, объединенные с медорганизациями единной информационной системой», – рассказала министр.

Она добавила, что с 2009 г. внедряется система удаленных консультаций между региональными специалистами и врачами из федеральных специализированных медучреждений. «В 2018 году мы будем внедрять возможность круглосуточной консультации с лучшими специалистами. С определенной периодичностью будут проводиться видеоконференции, разбор сложных случаев, анализ летальных случаев. МЫ будем стремиться к сплоченности профессионального медицинского сообщества. Наша задача, чтобы человек чувствовал себя членом сообщества не зависимо от того, где он находится», – заключила Скворцова.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
03.12.2017 Цифровая медицина даст фармкомпаниям доступ к пациентам
09.11.2017 Эксперт: телемедицинское программное обеспечение хотят приравнять к медизделиям
31.10.2017 Минздрав разработал порядок оказания медпомощи ‎с применением телемедицинских технологий
23.10.2017 Фонд «Здоровье»: без создания нормативно-правовой базы внедрение телемедицины бессмысленно
23.10.2017 Герман Клименко: проблема телемедицины – внутри врачебного сообщества
Метки
телемедицинские технологии
Вероника Скворцова
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна

Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения