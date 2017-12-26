Вероника Скворцова: тренда на введение платной медицинской помощи нет

Привлекательность тарифов российского здравоохранения растет с каждым годом, а вместе с ней растет и доля частных медицинских организаций, участвующих в системе ОМС. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, принимая участие в презентации медиа проекта Фонда общественного мнения «Здрав.ФОМ», состоявшейся в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 25 декабря.

«Ежегодно увеличиваются наши тарифы, на будущий год средний тариф в онкологической помощи увеличится на 65%, а для химиотерапии на 80%, в результате наши тарифы становятся очень привлекательными для частных медицинских организаций, которые в системе государственных гарантий составляют уже одну треть,— сообщила министр. — При этом доля платных услуг не увеличивается: в течение последнего ряда лет она составляет 19-20% и в основном это амбулаторные услуги, а доля стационарной (платной) помощи наоборот уменьшается. Прирост платной помощи с начала 2000-х годов ежегодно составлял 40-45%, к 2010-му — около 20%, сейчас он уже мизерный – 4%. Мы не держим тренд на введение платных медицинских услуг».

По информации Минздрава, если год назад в российских медицинских организациях было пролечено 20 тысяч иностранцев, то за первое полугодие 2017 года уже 60 тысяч.

«Приезжают не только из СНГ, география широкая, — пояснила г-жа Скворцова. — Если раньше преобладала стоматология, то сейчас это все высокотехнологичные виды помощи, в том числеэндопротезирование суставов, стентирование, ангиопластика. К нам приезжают немецкие пенсионеры – через немецкие страховые компании».

Ближайшей задачей в онкологии министр обозначила внедрение ускоренного сиквенса, позволяющего за два дня увидеть индивидуальные мутации опухоли пациента, чтобы приготовить индивидуальный «коктейль» тех таргетных препаратов, которые работают с персональными маркерами конкретной опухоли, и начать лечение. Министр признала, что, помимо освоения передовых медицинских технологий, нам еще нужно работать над уровнем культуры обслуживания. В то же время она выразила надежду, что, сплотив все российские научные и клинические ресурсы, эти шаги будут сделаны в самые короткие сроки.

Эти шаги предусматривает и новая стратегия развития здравоохранения, которая в настоящее время, по словам министра, прошла согласования со всеми федеральными ведомствами и сейчас ожидает согласования с Правительством РФ, после чего отправится на подпись Президента России.