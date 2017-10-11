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Лента · В России
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Вебинар «Машинное обучение – современный подход к прогнозированию продаж и управлению складскими остатками»

11.10.2017

Системный интегратор и разработчик Navicon приглашает фармацевтические компании на вебинар «Машинное обучение – современный подход к прогнозированию продаж и управлению складскими остатками». Мы расскажем, как технологии машинного обучения помогают производителям различных индустрий прогнозировать объемы продаж и более эффективно управлять складской деятельностью, избегая ситуаций out-of-stock и over-stock.

При планировании работы фармацевтических компаний нужно учитывать, что это производства со скоропортящимся продуктом, требующим особого подхода к логистике и сбыту. Чтобы максимально удовлетворить спрос на продукцию и при этом избежать затоваривания складов, необходимо точно и заблаговременно знать, сколько товара нужно произвести, как его оптимально хранить, когда и в какие торговые точки его стоит отгрузить.

«Такая почти ювелирная работа требует огромной подготовительной работы штаба аналитиков», – скажете вы.

«Достаточно одной “умной” машины», – ответим мы.

Сегодня человеческий опыт в принятии управленческих решений отдает лавры первенства искусственному интеллекту. Машины уже могут использовать накопленные производством данные об отгрузках и продажах, чтобы прогнозировать потенциальный спрос на товар и оптимизировать цепочку производства и реализации продукции.

Прямо сейчас умные аналитические системы, задействующие инструменты машинного обучения, помогают тысячам пользователей по всему миру принимать эффективные управленческие решения на каждом уровне предприятия. В рамках вебинара мы объясним, как использовать прогрессивные математические алгоритмы на благо вашего бизнеса.

  • Вы узнаете о современных подходах к прогнозированию продаж и управлению складскими остатками.
  • Мы разберем «от корки до корки», как проходит полный цикл анализа данных: покажем, как можно использовать данные, — поверьте, вы накопили их немало! — для повышения эффективности бизнеса, как строить прогнозные модели и какие подходы использовать.

В финале мы попробуем применить полученные знания на практике: построим настоящую прогнозную модель и будем наблюдать за процессом прогнозирования в режиме онлайн.

Через 5 лет «умная» аналитика займет место правой руки любого руководителя предприятия. А ваше производство достаточно интеллектуально?

Мы приглашаем директоров по продажам и развитию бизнеса фармкомпаний, коммерческих директоров, руководителей производств и складов. Для прохождения вебинара вам не понадобится ИТ-образование или знание языков программирования – мы объясним, как работают технологии нового поколения, доступным языком и на практических примерах из бизнеса.

Дата проведения: ­­­14 ноября 2017 г.

Время проведения: 11:00 – 13:00.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

В случае возникновения вопросов, свяжитесь, пожалуйста, с Еленой Субботиной, директором по маркетингу компании Naviсon: esubbotina@navicons.ru, телефон +7 (495) 995-83-00.

Источник публикации: Navicon

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
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Справочник компаний
Аптечный практикум
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