ВЭБ и Новгородская область создают систему мониторинга обеспечения лекарствами на основе блокчейн

«Внешэкономбанк» и Новгородская область на форуме «Открытые инновации» объявили о запуске совместного пилотного проекта по созданию системы мониторинга обеспечения лекарственными препаратами граждан региона на основе технологии блокчейн.

«Вместе с Правительством Новгородской области мы создаем принципиально новый продукт, интегрируя три различные технологии: электронный рецепт, подсистему маркировки лекарственных средств и ресурсы платформы Ethereum. В результате мы получаем прозрачный и понятный для всех участников процесса сервис. Больной получает у врача рецепт с QR меткой, информация об этом автоматически попадает в единый реестр, связывая данные больного и назначенный ему препарат, включая данные по конкретной упаковке на основании маркировки товара. Больной получает возможность контролировать, например, наличие препарата на складе, данные о производителе и дате выпуска, а в момент получения препарата - просканировать код препарата, чтобы убедиться в том, что это именно его препарат, подтвердить получение и целостность упаковки», – заявил председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков.

«Текущий уровень автоматизации медицинских учреждений в России не является оптимальным, например, участники бизнес-процесса по назначению и выдаче лекарственных препаратов могут вносить несогласованные изменения в систему, что приводит к возможности закупки фальсифицированных лекарств или продуктов с нарушением сроков хранения. Использование технологии блокчейн при мониторинге всей цепочки поставок лекарственных препаратов позволит предотвратить злоупотребления и выявить нелегальный оборот дорогостоящих лекарств, а также сократить случаи смертности по причине приема некачественных лекарств», – отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Пилотный этап проекта реализуется на базе Новгородской областной клинической больницы с последующим тиражированием успешных результатов в другие учреждения и регионы России.

Как сообщили в пресс-службе ВЭБ, для реализации пилотного проекта будет проведена серия образовательных программы для подготовки специалистов в области технологии распределенных реестров (блокчейн) на базе Центра компетенций блокчейн.

На фото слева направо: Андрей Никитин и Сергей Горьков.