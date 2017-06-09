Общественно-значимую важность профориентации продемонстрировали калужским студентам на заводе Ново Нордиск

Проблема профориентации, вне всякого сомнения, является общественно-значимой, так как именно от неё во многом зависит эффективность развития общества, рынка труда, полноценная занятость населения, определение способностей, склонностей к той или иной деятельности представителей молодого поколения и направление их в соответствующие области применения своих талантов. Кроме этого одной из основных проблем профориентационной работы является преодоление или сведение к минимуму возникающих противоречий, которые существуют между объективными потребностями общества в достаточной и сбалансированной кадровой структуре и сложившимися за долгие годы субъективными профессиональными желаниями и стремлениями молодёжи. Грамотно организованная профориентационная деятельность разрешает проблемы перекосов в спросе и предложении профессий на рынке труда, необоснованно завышенного выпуска специалистов определённых профессий, несостоятельные рейтинги престижности профессий и многое другое.

Именно поэтому, 30 мая 2017 г., в рамках реализации государственной социальной и демографической политики, утвержденной президентом России Владимиром Путиным, в здании регионального Правительства Калужской области состоялся финал областного студенческого конкурса «Даем старт профессионалам!». Организатором конкурса выступила группа компаний "Земля-СЕРВИС" совместно с Министерством труда и социальной защиты Калужской области, Министерством образования и науки Калужской области при поддержке регионального Молодежного правительства и Молодежного Парламента.

В состязании приняло участие 1038 студентов из различных вузов Калужской области. В финал вышло 38 человек, набравших наивысшее количество баллов, а уже из них были определены 10 суперфиналистов, которые продолжили борьбу за звание победителя конкурса "Даем старт профессионалам!".

Министерство труда и социальной защиты поощрило всех 38 финалистов конкурса ознакомительной экскурсией на инновационное производство датской фармацевтической компании «Ново Нордиск». Это компания с более чем 90-летней историей, мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета и ожирения. Российское предприятие работает уже более двух лет и за это время оно успешно зарекомендовало себя на российском фармацевтическом рынке и бесперебойно обеспечивает субъекты Российской Федерации современными препаратами инсулина.

Руководитель отдела по работе с персоналом на заводе «Ново Нордиск» Наталья Леонова, в ходе экскурсии и знакомства молодых ребят с производством, рассказала о перспективах развития предприятия, отметив, что сейчас на предприятии трудятся более 250 человек, хотя всего два года назад было 150. Год назад было принято решение о расширении производства. Сегодня на территории предприятия достраивается новый цех по производству мультидозовых одноразовых шприц-ручек для введения инсулина. Здание практически готово. В связи с этим вырастит необходимость в создании новых рабочих мест и в будущем планируется трудоустроить еще порядка сорока человек. Эта информация была очень важна для молодых экскурсантов.

Немаловажным фактором привлекательности на заводе является то, что в компании созданы все условия для того, чтобы людям было комфортно работать, в компании созданы все условия для комфортной работы. Сотрудникам предоставляются медицинская страховка, бесплатные обеды, возможности для профессионального развития, а также оплата членства в фитнес-клубе в соответствии с корпоративной политикой, более того руководство тщательно следит и за самочувствием своих работников. Дружеские и демократичные отношения в коллективе благоприятно влияют и на результаты деятельности компании.

На всех заводах компании Ново Нордиск в мире внедрена система обучения персонала, позволяющая развивать компетенции, необходимые сотрудникам для надлежащего выполнения своих задач и обеспечения качества процессов. Например, специалистов завода в Калуге направляют на стажировки и семинары на действующие предприятия в Дании, в Китае и в Бразилии. Кроме того сотрудники могут посещать курсы английского языка, организованные компанией. Первые группы сотрудников, принятые в компанию в самом начале строительства завода, проходили обучение, предназначенное для преодоления культурных различий между российскими и иностранными специалистами. Все это делается для того, чтобы каждый сотрудник понимал, что частичка его труда вносит вклад в победу над такой страшной болезнью, как сахарный диабет.

Стоит сказать, что молодые люди – финалисты студенческого конкурса «Даем старт профессионалам!», будущие специалисты, которые совсем скоро окажутся в реальных производственных условиях и будут самостоятельно принимать управленческие решения, остались очень довольны знакомством с современным инновационным производством, деятельность которого осуществляется на их родной земле и помогает людям бороться с серьезнейшим заболеванием.