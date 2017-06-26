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Валерий Береговых: выпускники фармфакультетов не готовы к работе на производстве

26.06.2017
Фото: Екатерина Погонцева

О развитии новых образовательных стандартов и необходимости модернизации существующих программ обучения на фармацевтических факультетах говорилось в ходе визита в Астрахань заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию здравоохранения и промышленного производства, заведующего кафедрой промышленной фармации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Валерия Береговых.

Академик РАН, профессор, эксперт в области промышленной фармации провел несколько встреч в Астраханском госмедуниверситете, в областном Минздраве и ТПП Астраханской области. Цель визита – просветительская: рассказать о Национальной технологической инициативе, о новом направлении профессиональной подготовки «Промышленная фармация».

– К сожалению, сегодня обучение фармспециалистов имеет существенные изъяны, – пояснил «ФВ» Валерий Береговых. – Нельзя сказать, что выпускники обучены работе на всех стадиях жизненного цикла ЛС. Особенно «хромает» раздел «фармпроизводство». В декабре 2016 года Минобрнауки России своим приказом ввел промышленную фармацию в перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, а в феврале 2017 года был утвержден соответствующий ФГОС. Уже 30 июня - 1 июля этого года в Сеченовском университете состоится первый выпуск на кафедре промышленной фармации. Однако в регионах по-прежнему не учат проводить фармацевтическую разработку, составлять досье на регистрацию или на лицензирование производства медикаментов, писать технологические регламенты, осуществлять контроль качества в соответствии с Правилами GMP. Это очень серьезная проблема. Мы готовы оказывать методическую помощь в корректировке учебных программ. Астраханскому вузу я передал современную литературу о фармацевтических разработках, экспертизе лекарственных препаратов.

Такие информ-туры будут продолжены. Скорее всего, следующим городом в Южном федеральном округе станет Краснодар.

Согласно стратегии «Фарма-2020», потребность отрасли в высококвалифицированных кадрах покрыта лишь на 10%. В период до 2015 г. необходимо было подготовить и привлечь к работе в фарме 10-11 тыс. специалистов: 3,5 тыс. исследователей — химиков и биологов, 1,55 тыс. специалистов по доклиническим и клиническим исследованиям, 2 тыс. технологов и 4 тыс. менеджеров. Однако информацию о достижении данных целевых показателей в открытых источниках найти не удалось.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическое образование
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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