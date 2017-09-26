Валемидин отпускается без рецепта и точка

Производитель лекарственного препарата «Валемидин» информирует, что в связи с выходом приказа Минздрава России от 11.07.2017 N 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» появился «стихийный» список препаратов, где ошибочно указано, что «Валемидин» отпускается по рецепту. Согласно регистрационному удостоверению и инструкции по медицинскому применению препарат «Валемидин» отпускается без рецепта. Верифицировать информацию можно на сайте ГРЛС в разделе «Инструкции/электронный образ 7» о переводе «Валемидина» в безрецептурный отпуск с 21 марта 2012 года.

Таким образом, положения п. 4 приказа Минздрава России на препарат «Валемидин», капли для приема внутрь спиртовые не распространяются, т.к. в п. 4 перечислены формы рецептурных бланков, по которым должны отпускаться соответствующие категории лекарственных препаратов, за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта. В п. 5 приказа уточняется, что отпуск препаратов, не указанных в пункте 4, в соответствии с инструкциями по их медицинскому применению осуществляется без рецептов.

Поскольку препарат «Валемидин», капли для приема внутрь спиртовые является безрецептурным, положения п. 14 о необходимости хранения рецептов на препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, относящиеся по АТХ к снотворным и седативным средствам (код N05C) также не применимы.

Источник публикации: Фармамед.РФ