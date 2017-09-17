В ЖНВЛП могут включить более 20 противоопухолевых препаратов

Минздрав опубликовал проекты перечней лекарственных средств на 2018 г. Как известно, в ЖНВЛП могут появиться 60 новых МНН. «ФВ» представляет список этих препаратов.

В таблице не указаны новые лекарственные формы препаратов, уже присутствующих в перечне. Например, у панкреатина теперь есть форма – гранулы кишечнорастворимые. Или другой пример, дексаметазон теперь может быть в форме имплантата для интравитреального введения.

Больше всего расширился список противоопухолевых лекарств. Если считать вместе противоопухолевые и гормональные противоопухолевые, то получится 22 МНН. Правда, одно из МНН перешло из предыдущего перечня. Речь идет о пертузумабе, компании Roche. Сейчас лекарство в перечне идет только в наборе с трастузумабом, предлагается убрать набор и оставить отдельные МНН – трастузумаб и пертузумаб.

На втором месте по численности стоят иммунодепрессанты, их предлагают пополнить на 7 МНН.

Стоит отметить, что в перечне довольно часто встречаются российские компании, больше всего препаратов среди отечественных производителей в ЖНВЛП удалось включить «Р-Фарм».

Два МНН предложили внести не производители, а другие организации. Так заявление о включении месалазина, который используется для лечения и профилактики неспецифического язвенного колита, проктита, болезни Крона и который выпускают несколько производителей, подал Минздрав Удмуртской республики. Российское общество клинической онкологии ходатайствовало о расширении списка за счет пазопаниба компании GSK, применяемого для лечения распространенного почечно-клеточного рака; распространенной саркомы мягких тканей у пациентов, ранее получавших химиотерапию.

Несмотря на большой прогресс по расширению перечней, эксперты говорят, что необходимо пересматривать процедуру включения препаратов в списки. Докт. экон. наук, проф. кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) Андрей Куликов говорит, что есть нетипичные ситуации, которые необходимо рассматривать комиссией отдельно. Об одном таком примере он рассказал «ФВ». Препарат белимумаб для лечения системной красной волчанки не получил необходимые четыре балла в клинико-экономическом анализе и даже не был рассмотрен комиссией.

- Проблема состоит в том, что если бы у этого препарата был дорогой конкурент, или он бы назначался вместо стандартной терапии, то он бы преодолел этот барьер. Но препарат назначается в добавление к стандартной терапии и, соответственно, удорожает лечение, при этом обеспечивая большую эффективность лечения данного заболевания. Полученные результаты при проведении анализа затрат позволили провести сравнение коэффициентов «затраты-эффективность», результатом которого стало заключение о том, что затраты на единицу эффективности выше в группе применения белимумаба в комплексе со стандартной терапией, чем при лечении только стандартной терапией. Проведенный анализ «влияния на бюджет», при выполнении которого была рассчитана разница в требуемых бюджетных средствах на 7 лет, позволяет сделать вывод о том, что переход на терапию белимумабом в комплексе со стандартной терапией в сравнении только со стандартной терапией, приводит к расходу бюджетных средств. Одновременно наблюдается сокращение прямых затрат на лечение осложнений (сердечно-сосудистых, легочных и кожных), а также снижение затрат на госпитализацию в связи с высокой эффективностью белимумаба по снижению активности заболевания, но этой экономии недостаточно, чтобы перекрыть дополнительные расходы.

При этом стоимость курса в течение первого года лечения белимумабом сопоставима и даже дешевле с соответствующими затратами других ГИБП, уже включенных в ПЖНВЛП, применяемых при других ревматологических заболеваниях, где большая конкуренция. «Не повезло» препарату, нет у него дорогих конкурентов, и поэтому он не может быть включен. А страдают пациенты с системной красной волчанкой, ведь не было никаких инноваций в лечении этого тяжелого заболевания в течение нескольких десятков лет.

Плюс к этому в рамках действующего Постановления Правительства 871 от 28.08.17 года необходимо пересмотреть финальные баллы в рамках оценки клинико-экономической эффективности. Представляется интересным использовать различные «мультипликаторы» в зависимости от перечня, в который подается заявка. Так, при включении в Перечень ЖНВЛП результаты анализа «затраты-эффективность» при подсчете суммарного балла можно было бы умножить на коэффициент 1,5. Здесь нам важна именно стоимость достижения эффективности. Для Перечня дорогостоящих лекарственных препаратов полученные баллы в ходе анализа «влияния на бюджет» следовало бы увеличить на коэффициент 1,5. Здесь нам важен именно финансовый аспект. И наконец, для Перечня ОНЛС результаты анализа «затраты-эффективность» и анализа «влияния на бюджет» можно было бы умножить на коэффициент 1,25, т.к. результаты обоих анализов здесь имеют равное значение.

Таблица. Препараты, одобренные комиссией по формированию перечней, для включения в ЖНВЛП в 2018 г.

МНН лекарственная форма производитель Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей Янтарная кислота+Меглумин+Инозин+Метионин+Никотинамид р/р для инфузий НТФФ "Полисан" Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты Месалазин суппозитарии, суспензия, таблетки несколько Средства для лечения сахарного диабета Ликсисенатид р/р для подкожного введения Sanofi Эмпаглифлозин таблетки Boehringer Ingelheim Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ Элиглустат капсулы Sanofi Гемостатики Элтромбопаг таблетки Скопинфарм Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин Валсартан+Сакубитрил таблетки Novartis Гиполипидемические препараты Алирокумаб р/р для подкожного введения Sanofi Эволокумаб р/р для подкожного введения Amgen Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги Ланреотид гель для подкож. введения пролонг. действия Ipsen Антибактериальные препараты для системного использования Телаванцин лиофилизат для приготовления р/ра для инфузий Р-Фарм Даптомицин лиофилизат для приготовления р/ра для инфузий MSD Тедизолид таблетки, лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р/ра для инфузий Bayer Противовирусные препараты для системного применения Дасабувир; Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир таблеток набор Р-Фарм Нарлапревир таблетки Р-Фарм Даклатасвир таблетки Р-Фарм Долутегравир таблетки ViiV Healthcare Противоопухолевые препараты Кабазитаксел концентрат для приготовления р/ра для инфузий Sanofi Брентуксимаб ведотин лиофилизат д/пригот концентрата д/пригот р/ра для инфузий Takeda Ниволумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий Bristol-Myers Squibb Обинутузумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий Roche Панитумумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий Amgen Пембролизумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий Р-Фарм Пертузумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий Roche Трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления р/ра для инфузий Roche Афатиниб таблетки Boehringer Ingelheim Дабрафениб капсулы Скопинфарм Кризотиниб капсулы Pfizer Нинтеданиб капсулы мягкие Boehringer Ingelheim Пазопаниб таблетки Российское общество клинической онкологии Регорафениб таблетки Bayer Руксолитиниб таблетки Скопинфарм Траметиниб таблетки Скопинфарм Афлиберцепт концентрат для приготовления р/ра для инфузий Sanofi Висмодегиб капсулы Roche Карфилзомиб лиофилизат для приготовления р/ра для инфузий Amgen Фактор некроза опухоли альфа-1 [тимозин рекомбинантный]* лиофилизат для приготовления р/ра для подкожного введения Рефнот-Фарм Противоопухолевые гормональные препараты Энзалутамид капсулы Astellas Pharma Дегареликс лиофилизат для приготовления р/ра для подкожного введения Ferring Pharmaceuticals Иммуномодуляторы Пэгинтерферон бета-1a р/р для подкожного введения Johnson & Johnson Иммунодепрессанты Алемтузумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий Sanofi Апремиласт таблетки Фармстандарт-Лекарства Ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовл р/ра для инфузий Takeda Тофацитиниб таблетки Pfizer Канакинумаб лиофилизат для приготовления р/ра для подкожного введения Novartis Секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора д/подкожн введения;

раствор д/подкожн введения Novartis Пирфенидон капсулы Roche Противовоспалительные и противоревматические препараты Декскетопрофен р/ для внутривенного и внутримышечного введения Berlin Chemie Анестетики Левобупивакаин раствор для инъекций Abbvie Противоэпилептические препараты Перампанел таблетки Eisai Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие Диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые Johnson & Johnson Тетрабеназин таблетки Farma Mondo Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей Вилантерол+Флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный GSK Гликопиррония бромид+Индакатерол капсулы с порошком для ингаляций Novartis Олодатерол+Тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный Boehringer Ingelheim Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы Берактант суспензия для эндотрахеального введения Фармстандарт-Лекарства Препараты для лечения заболеваний глаз Тафлупрост капли глазные Santen Афлиберцепт раствор для внутриглазного введения Bayer Другие лечебные средства Комплекс b-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала таблетки жевательные Fresenius Kabi Йомепрол раствор для инъекций Имэкс

В ближайшем номере «ФВ» можно познакомиться со списком препаратов (20 МНН), которые рекомендованы к включению в ОНЛС.