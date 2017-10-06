 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
62

В здравоохранении реализуется более 90 проектов государственно-частного партнерства

06.10.2017

Сегодня в Москве в стенах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова открылся первый международный медицинский инвестиционный форум, в ходе которого зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова заявила, что необходимо более активно развивать государственно-частное партнерство.

По ее словам, на сегодняшний день существует 302 проекта ГЧП в социальной сфере, 98 из них касаются здравоохранения. Эти проекты активно развиваются в Татарстане, Ульяновской области, Санкт-Петербурге и Москве.

«Но нам бы хотелось в этом списке видеть все регионы страны», – отметила Галина Карелова.

Замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб отметил, что включение крупного бизнеса в процесс разработки инновационных продуктов необходим.

«Мы в 2018 году будем вносить в проект «Фарма 2020» изменения. В «Фарма 2030» будет отражено три главных направления: разработка собственной инновационной продукции, поддержка экспорта, реализация закона по клеточным продуктам», - отметил Сергей Цыб.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
04.10.2017 Поддерживать здоровье школьников будут с помощью отечественного оборудования
02.10.2017 Финансирование программы «Семь нозологий» в 2018 г. может снизиться почти на 900 млн рублей
02.10.2017 Министр здравоохранения и социального обеспечения США ушел в отставку
11.09.2017 Инвестор на распутье
23.08.2017 В московском здравоохранении сформируют резерв управленцев
Метки
здравоохранение
государственно-частное партнерство
Персоны
Цыб Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
05.10 — 07.10 XII международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия»
05.10 — 06.10 РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения