В здравоохранении реализуется более 90 проектов государственно-частного партнерства

Сегодня в Москве в стенах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова открылся первый международный медицинский инвестиционный форум, в ходе которого зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова заявила, что необходимо более активно развивать государственно-частное партнерство.

По ее словам, на сегодняшний день существует 302 проекта ГЧП в социальной сфере, 98 из них касаются здравоохранения. Эти проекты активно развиваются в Татарстане, Ульяновской области, Санкт-Петербурге и Москве.

«Но нам бы хотелось в этом списке видеть все регионы страны», – отметила Галина Карелова.

Замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб отметил, что включение крупного бизнеса в процесс разработки инновационных продуктов необходим.

«Мы в 2018 году будем вносить в проект «Фарма 2020» изменения. В «Фарма 2030» будет отражено три главных направления: разработка собственной инновационной продукции, поддержка экспорта, реализация закона по клеточным продуктам», - отметил Сергей Цыб.