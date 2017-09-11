В Хорватии стартовала «Фармрегата 2017»

Десятого сентября в городе Сплит республики Хорватия стартовала «Фармрегата 2017». Под парусами регаты собрались представители двадцати пяти компаний, успешно работающих на российском фармацевтическом рынке: аптечные сети, фармпроизводители, дистрибьютеры, поставщики субстанций, финансовые консультанты и аудиторы, страховые компании, разработчики интеллектуальных систем автоматизации и оптимизации управления.

Более сорока участников регаты на семи яхтах провели трехчасовую гонку. Победителем первого этапа стал экипаж под флагом «Фармацевтического Вестника».

Вечером прошла первая деловая встреча участников для общения и обсуждения насущных проблем бизнеса, а также прошел бизнес-тренинг по принципам психологического самоанализа и управления коллективом.

Деловая и спортивные части «Фармрегаты 2017» продолжаться до 14-го сентября, когда и станет ясен победитель регаты. Однако, уже сейчас очевидно, что в выигрыше останутся все участники регаты организованной DSM Group, Sailing Art и газетой «Фармацевтический Вестник».