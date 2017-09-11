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В Хорватии стартовала «Фармрегата 2017»

11.09.2017

Десятого сентября в городе Сплит республики Хорватия стартовала «Фармрегата 2017». Под парусами регаты собрались представители двадцати пяти компаний, успешно работающих на российском фармацевтическом рынке: аптечные сети, фармпроизводители, дистрибьютеры, поставщики субстанций, финансовые консультанты и аудиторы, страховые компании, разработчики интеллектуальных систем автоматизации и оптимизации управления.

Более сорока участников регаты на семи яхтах провели трехчасовую гонку. Победителем первого этапа стал экипаж под флагом «Фармацевтического Вестника».

Вечером прошла первая деловая встреча участников для общения и обсуждения насущных проблем бизнеса, а также прошел бизнес-тренинг по принципам психологического самоанализа и управления коллективом.

Деловая и спортивные части «Фармрегаты 2017» продолжаться до 14-го сентября, когда и станет ясен победитель регаты. Однако, уже сейчас очевидно, что в выигрыше останутся все участники регаты организованной DSM Group, Sailing Art и газетой «Фармацевтический Вестник».

Автор: Герман Иноземцев, «Фармацевтический вестник»
Метки
Фармрегата
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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