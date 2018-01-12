В Волгоградской области выявлено 30 подозрительных закупок в интересах медучреждений

Закупка шприцев для ЛПУ Волгоградской области начальной стоимостью без малого 6 млн руб. приостановлена до рассмотрения региональным УФАС жалобы на ее условия. Электронный аукцион, объявленный Комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок, должен был состояться 9 января. Однако закупка была приостановлена 28 декабря в связи с обращением в волгоградское УФАС ООО «Стомтовары».

Также 11 января Волгоградское УФАС России признало обоснованной жалобу ООО «Салюс» на положения аукциона на поставку рентгеновской пленки в ЛПУ региона (с ценой контракта более 7 млн руб.). Во-первых, заказчик установил требования к размерам пленки, которые не соответствуют действующему ГОСТу. Во-вторых, он объединил в один лот и универсальную рентген-пленку (более 99% от общей доли закупаемой продукции), и особую – подходящую аппаратам конкретных брендов.

«Заказчик должен был выделить специальную пленку в отдельную закупку, поскольку количество участников торгов, имеющих возможность ее поставить, значительно меньше, чем тех, кто может поставить универсальную пленку, – говорит председатель комиссии УФАС Сергей Моисеев. – Налицо неправомерное ограничение заказчиком количества участников аукциона, что является нарушением законодательства о контрактной системе».

Заказчику выдано предписание о внесении соответствующих изменений в аукционную документацию с целью устранении нарушений законодательства.

В декабре 2017 года активисты ОНФ провели мониторинг портала госзакупок и обнаружили около 30 подозрительных аукционов в интересах медицинских организаций Волгоградской области на общую сумму порядка 11 млн руб. Например, одна из поликлиник взяла в аренду оборудование и заплатила за год около 800 тыс. руб., хотя покупка такой аппаратуры была бы более целесообразной, так как обошлась бы в 175 тыс. руб. Работа проекта ОНФ «За честные закупки» по пресечению подобного нерационального расходования бюджетных денег будет продолжена в текущем году вместе с УФАС и Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья.