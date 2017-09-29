 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
254

В топ-25 женщин-СЕО вошли пять представительниц фармы

29.09.2017

28 крупнейшими российскими компаниями руководят женщины (5,6%). Еще семь стоят во главе местных «дочек» транснациональных корпораций. Таковы результаты рейтинга РБК 500. На основе анализа выручки, численности штата компании и ее динамики относительно средних по отрасли показателей, эксперты определили ТОП-25 женщин-СЕО. Пять участниц рейтинга ТОП-25 стоят у руля фармацевтических компаний.

Согласно докладу аналитиков Grant Thornton, пирамида карьерного роста для женщин с высшим образованием носит дискриминирующий характер, сообщает РБК. Если выпускницы университетов занимают более 50% позиций для начинающих специалистов в компаниях — участницах рейтинга Fortune 500, то до высшей управленческой позиции женщины в той же выборке добираются лишь чуть более чем в 6% случаев. Причем в списке Fortune 500 в этом году рекордное число женщин-CEO — 32, на 11 больше, чем в 2016 году.

Рейтинг РБК 500 демонстрирует близкую к Fortune пропорцию — 28 крупнейшими российскими компаниями из 500 руководят женщины (5,6%). Еще семь стоят во главе местных «дочек» транснациональных корпораций. В прошлом году в списке было 27 «россиянок» и девять «иностранок» соответственно. Из выборки в 35 человек в рейтинг женщин-CEO попали 25, их позиция определялась на основе выручки, численности штата компании и ее динамики относительно средних по отрасли показателей.

В Топ-25 женщин-руководителей попали пять представительниц фармотрасли.

На 11 месте рейтинга Юлия Маркова, «Джонсон & Джонсон». 13 место досталось Наире Адамян, «Санофи Россия», 19 - Ольге Медниковой, «Отисифарм». Также в рейтинге Анастасия Карпова, «Эркафарм» (21 место). Замыкает топ-25 Ирина Панарина, «АстраЗенека Фармасьютикалз».

Отраслевое разделение рейтинга за год существенных изменений не претерпело. Самые большие доли по-прежнему у торговли (пять участниц против шести в прошлом году) и фармацевтики (четыре, как и в 2016-м). С одного человека до трех нарастил свое присутствие сектор «Сельское хозяйство и продукты питания», с двух до трех — «Электроэнергетика». По одной участнице потеряли автодилеры (остались две) и нефтяники (одна). Также в списке-2017 представлены «Финансы» (две участницы), «Лес и деревообработка» (одна), «Космическая индустрия» (одна), «Девелопмент и строительство» (одна), «Металлы и горная добыча» (одна) и «Медиа и интернет» (одна).

Самой популярной женской позицией в топ-менеджменте остается директор по HR — ее доверили женщинам 23% исследованных компаний (столько же — в прошлом году). У 19% (21% в 2016-м) женщины занимают кресло финансового директора, у 12% (9%) — CEO, у 9% (8%) — операционного директора, у 8% — директора по маркетингу (11%) и главного контролера (10%), у 6% (8%) — директора по продажам.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
Материалы по теме
28.09.2017 Одиннадцать директоров фармкомпаний попали в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»
26.09.2017 Три фармкомпании вошли в топ-100 крупнейших российских компаний
18.05.2017 TOP15 дженериковых компаний по объему продаж в 2016 г.
10.03.2017 В рейтинг лучших работодателей мира по версии The Top Employers Institute вошли фармкомпании
20.02.2017 Звезды фармацевтического рынка — 2
Метки
рейтинг
руководитель
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения