В строительство госпиталя ГК «Мать и дитя» в Тюмени планируется инвестировать 3,5 млрд рублей

ГК «Мать и дитя» объявляет об открытии амбулаторной клиники в Тюмени, которая в том числе будет проводить ЭКО по программам ОМС, а также о начале строительства госпиталя в Тюмени.

Клиника общей площадью примерно 350 кв. м рассчитана на 1 500 посещений, 500 циклов ЭКО и 200 эндоскопических манипуляций в год. Инвестиции ГК «Мать и дитя» в ее открытие составили около 38 млн рублей.

Вместе с этим ГК «Мать и дитя» провела церемонию закладки первого камня в строительство нового многопрофильного клинического госпиталя в Тюмени площадью 15 000 кв. м в рамках реализации меморандума о взаимопонимании с правительством Тюменской области, подписанного в 2016 году. В новом госпитале на 164 койки получать медицинскую помощь смогут до 250 тыс. пациентов ежегодно. Компания планирует завершить строительство в 1 квартале 2019 г. Инвестиции в проект оцениваются в 3,5 млрд рублей.