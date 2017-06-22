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В строительство госпиталя ГК «Мать и дитя» в Тюмени планируется инвестировать 3,5 млрд рублей

22.06.2017

ГК «Мать и дитя» объявляет об открытии амбулаторной клиники в Тюмени, которая в том числе будет проводить ЭКО по программам ОМС, а также о начале строительства госпиталя в Тюмени.

Клиника общей площадью примерно 350 кв. м рассчитана на 1 500 посещений, 500 циклов ЭКО и 200 эндоскопических манипуляций в год. Инвестиции ГК «Мать и дитя» в ее открытие составили около 38 млн рублей.

Вместе с этим ГК «Мать и дитя» провела церемонию закладки первого камня в строительство нового многопрофильного клинического госпиталя в Тюмени площадью 15 000 кв. м в рамках реализации меморандума о взаимопонимании с правительством Тюменской области, подписанного в 2016 году. В новом госпитале на 164 койки получать медицинскую помощь смогут до 250 тыс. пациентов ежегодно. Компания планирует завершить строительство в 1 квартале 2019 г. Инвестиции в проект оцениваются в 3,5 млрд рублей.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ГК "Мать и дитя"
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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