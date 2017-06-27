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В Ставропольском крае три организации делят наименование «социальная аптека» в УФАС

27.06.2017

УФАС по Ставропольскому краю 27 июня рассмотрело два дела в отношении двух разных фармацевтических предприятий, зарегистрированных в Ростове-на-Дону и имеющих словосочетание «социальная аптека» в своем названии. На недобросовестную конкуренцию пожаловалось местное ГУП СК «Социальная аптека», созданное в январе 2003 года. Оно указало в обращении, что две другие фирмы были образованы намного позже – ООО «Социальная аптека Ставрополь» - в 2010 году, а ООО «Социальная аптека» - в 2016-м (до этого фирма работала под вывеской «Русская аптека»).

- Дело не просто в использовании схожего названия, - рассказала «ФВ» Инна Никитина, начальник отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и пресечения недобросовестной конкуренции УФАС по Ставропольскому краю. - Конкуренты стараются открыть собственные аптеки в непосредственной близости от ГУП. Доходит до того, что все эти предприятия путают не только потребители, но и поставщики, а это уже грозит серьезными сложностями и социальным напряжением, поскольку ГУП обслуживает льготные категории граждан в части лекарственного обеспечения.

Комиссия пришла к выводу, что в действиях двух ООО усматриваются признаки нарушения ст.14.4 Закон «О защите конкуренции» (запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица). Вынесено заключение об обстоятельствах дела. Обеим компаниям дано время до 14 июля для предоставления своих возражений.

Напомним, что три года назад ростовское ООО «Социальная аптека» жаловалось в УФАС по Краснодарскому краю на краснодарскую «Социальную аптеку Апрель» (https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/naprasnye-slova.html#.WVJeTJKLTIU). Сначала антимонопольный орган, а затем и судебные инстанции согласились, что закон – на стороне ростовчан.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ставропольский край
УФАС
Фармвестник-ТВ
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19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
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